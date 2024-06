Tale e Quale Show, l’indiscrezione bomba sull’ex protagonista di Uomini e Donne. Manca ancora qualche mese alla prossima edizione del programma condotto da Carlo Conti. Come sempre vedremo tanti vip sfidarsi nei panni di famosi cantanti e ci sarà da ridere. Tra qualche giorno apriranno i casting e il presentatore col suo staff dovrà scegliere gli oltre 40 concorrenti.

Diversi influencer si stanno preparando e non ne fanno mistero. Ma proprio nelle ultime ore l’esperta di gossip solitamente ben informata Deianira Marzano ha parlato di una nota ex gieffina e tronista che addirittura pare che in questi mesi abbia preso delle lezioni di canto per prepararsi al meglio e poter così essere selezionata per far parte del cast di Tale e Quale Show.

Leggi anche: “Sì, io al posto di Loretta Goggi”. La big della musica italiana a Tale e Quale Show





Chi è l’ex tronista pronta a sbarcare su “Tale e quale show”

Negli ultimi giorni abbiamo saputo che ci sarà una grande novità nel programma di Carlo Conti. Al posto di Loretta Goggi, infatti, sembra che potrà fare il suo ingresso in giuria Orietta Berti che si è praticamente autocandidata. Staremo a vedere. Intanto si parla dei possibili concorrenti e tra questi spunta il nome della popolare ex tronista molto chiacchierata anche per la sua storia fatta di tira e molla col compagno.

Deianira Marzano è stata ospite di Gabriele Parpiglia nel programma di Radio Marte, Gente di Marte, e ha fatto il nome di Sophie Codegoni. Pare proprio che l’ex tronista nei mesi scorsi abbia preso lezioni di canto, cosa rivelata da una persona vicina alla sua insegnante. E l’ex tronista ed ex gieffina dovrebbe dunque presentarsi alle selezioni di Tale e quale show.

“Posso rivelare – le parole di Deianira – che tra due settimane iniziano i casting della nuova edizione di Tale e Quale Show di Carlo Conti. Sapete chi è che si sta preparando? La Codegoni! Sophie Codegoni sta facendo delle lezioni di canto e una persona che conosce la sua nuova insegnante di canto mi ha detto questa cosa, sì che si prepara per provare a entrare nel programma. A parte il canto e anche la televisione, lei e il fidanzato Alessandro Basciano sono in crisi, ancora. Sì, avevano fatto pace da poco. Lei ora si è trasferita a casa di sua madre”. Tra le vecchie conoscenze di UeD anche Giorgio Manetti ha manifestato il suo interesse verso il programma di Carlo Conti: “Vorrei interpretare degli artisti stranieri, non italiani” ha detto.

“Ecco la co-conduttrice di Sanremo 2025”. Carlo Conti si porta avanti: scelta la giovane collega