“Il futuro tra noi…”. Grande Fratello, Anita e Alessio: la confessione a cuore aperto. C’è da dirlo, i due ragazzi sono sempre più vicini e mentre lei sembra molto intenzionata a mollare tutto (Edoardo fuori), lui sembra molto più restio. Alessio infatti, seppur attratto dalla bellissima ragazza, sembra andarci coi piedi di piombo, sopratutto perché non sa cosa stia succedendo tra Anita e il suo ragazzo fuori. Ed ecco che durante la serata di ieri, i due hanno condiviso un momento tutto per loro, scambiandosi battute e sguardi carichi di significato (almeno per i fan).

Poi i due si sono spostati in giardino e si sono isolati dal resto del gruppo per parlare del loro rapporto e di quello che sta succedendo. Anita allora si è espressa in modo molto positivo riguardo la loro connessione, apprezzando il modo in cui Alessio si rapporta a lei e il gioco di complicità che si è creato tra loro negli ultimi giorni. La giovane ha “Io prendo tutto come delle sfide”, facendo sorridere il ragazzo che aveva capito dove voleva andare a parare.





“Il futuro tra noi…”. Grande Fratello, Anita e Alessio: la confessione

A sua volta, Alessio ha mostrato apprezzamento per il comportamento di Anita, sottolineando come lei stimoli intellettualmente la conversazione, un aspetto che trova particolarmente piacevole. “Non sai con chi stai giocando”, gli confessa poi Alessio, sfidandola ulteriormente. C’è da dire che il loro intenso dialogo basato sul detto-non-detto per non sbilanciarsi troppo, ha però generato una serie di informazioni molto interessanti riguardo quello che sta accadendo tra loro.

“tira su le mani se anche tu c’hai l’amante “

letizia che alza la mano di anita

LETIZIA✈️#Perletti pic.twitter.com/BxQnQsVQxk — franci❤️‍🩹🌙 ~”insieme è più facile”~ (@FrancescaA1158) March 6, 2024

Alessio, in particolare, ha espresso il suo divertimento per questa inaspettata connessione. Lui allora le ha detto: “Potremmo rimanere amici” e Anita ha risposto: “No, io e te non saremmo mai amici, io mi conosco. Preferisco buttarmi e poi lasciare piuttosto che lasciare tutto come ora”. Parole davvero intense che hanno subito fatto infuriare alcuni spettatori.

no vi prego come anita guarda alessio #GrandeFratello pic.twitter.com/dcfnyiCi7v — V (@virginia_puo) March 6, 2024

Anita dice che mentre baciava Edoardo non provava niente.



Quindi le lacrime e la voce rotta dal pianto facevano parte di una prova attoriale per il prossimo film di Massimiliano Varrese?

Chiedo eh.#GrandeFratello pic.twitter.com/Mzsu3nwUPR — Giulia🌸 60% (@OpinioniRandom) March 6, 2024

In tanti infatti hanno pensato al povero Edo, fuori, che è costretto a sorbirsi tutto questo. Soprattutto un passaggio, ovvero quando Anita dice: “io non sto perdendo niente (Edo), sono stata dieci anni appresso a questo ragazzo e mi faceva stare male”. E sui social un utente scrive: “Ma ricordiamo sempre che neanche 48h ore fa ha ribadito in diretta che lo vedeva come padre dei suoi figli. Edo ti stai salvando”.

Qui il video completo della chiacchierata

