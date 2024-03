Il Grande Fratello si fa ‘caldo’. Manca circa un mese alla finale e dopo così tanto tempo nella casa il reality show sta entrando nella fase più importante di questa lunga stagione. Il pubblico fa già pronostici sul vincitore, anche se per ora solo Beatrice Luzzi è stata nominata finalista. Di certo c’è che da questo momento gli appuntamenti condotti da Alfonso Signorini si susseguiranno due volte a settimana, con la finale che dovrebbe svolgersi il 4 o l’11 aprile.

In entrambi i casi si tratterà di un giovedì sera e infatti si comincia proprio da questa settimana: almeno sino alla fine del mese di marzo, il reality show di Canale 5 andrà in onda il lunedì e il giovedì sera. Che succederà allora il 7 marzo? Di tutto, è assicurato. Dai contrasti fra Perla Vatiero e Mirko Brunetti al rapporto di Alessio Falsone con Perla e Anita passando per l’eliminato che, a giudicare dai sondaggi, dovrebbe essere Grecia.

GF, Rosy Chin e la confessione privatissima

Non mancheranno argomenti più leggeri e sorprese ma anche confronti. Per esempio quello tra Federico Massaro e Perla e poi le parole che Rosy Chin ha usato per il modello, additato come provocatore. Ma a proposito della chef, sta facendo il giro dei social una clip che la riguarda e che ha evidentemente messo in imbarazzo la regia.

I dettagli. Su Mediaset Extra sono andate in onda le immagini di Simona Tagli che chiedeva a Beatrice Luzzi se per caso avesse bisogno del temperino. A quel punto la regia ha staccato e ha cambiato inquadratura, e proprio in quell’istante Rosy Chin ha confessato ad Alessio Falsone e Federico Massaro: “Io ho bisogno di sc****!”.

No, sto morendo, la fascia ha chiesto a Beatrice se avesse bisogno del temperino e la regia ha staccato su Rosy che stava dicendo “ho bisogno di 🧹🧹🧹"



⚰️⚰️⚰️ #GrandeFratello — Fimbrethil86 •🇵🇸 Gufo 60% (@fimbrethil86) March 6, 2024

E ancora: “Questo è. Per me è vitale, io anche così mantengo la mia energia attiva. Qui in astinenza così non so stare, sono troppi mesi. Per me è molto importante farlo. Tanti mesi di astinenza, io mi spengo, é un bisogno primordiale, un collante. Perché è anche questione di energie…“. Subito dopo la regia ha cambiato nuovamente stanza… QUI IL VIDEO