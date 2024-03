Se con Anita i rapporti al Grande Fratello si sono raffreddati, al contrario quelli con Beatrice sono ripresi: da quando Giuseppe Garibaldi è tornato nella casa a seguito del secondo malore il concorrente ha cambiato atteggiamento. Dopo mesi di gelo, liti e nervi a fior di pelle, il bidello calabrese e l’attrice si sono riavvicinati. In più occasioni hanno parlato del loro percorso all’interno del reality e hanno convenuto di viversi al meglio l’ultimo mese di questa avventura.

Inoltre, come abbiamo raccontato nell’articolo che trovate qui sotto, Garibaldi ha anche fatto delle confidenze a Letizia Petris su Beatrice e di fatto è emerso che ancora oggi non gli è proprio indifferente. In generale, comunque, sono tornati “quasi amici” e nelle ultime ore si sono ritrovati in cucina a preparare la cena anche per gli altri concorrenti.

GF, la scoperta choc di Garibaldi

Tea una chiacchiera e un’altra, però, è uscito fuori un argomento che se verificato potrebbe creare non poco caos fuori e dentro la casa. Nel dettaglio Giuseppe Garibaldi ha scoperto la presenza di cibo scaduto. Anche da una settimana. E l’ha fatto subito presente all’attrice.

Mentre i due stavano per cucinare della carne, del pollo per la precisione, il bidello ha notato che la data di scadenza riportata sulla confezione risaliva a dieci giorni prima: “È scaduta da una settimana, però ce la mangiamo lo stesso. C’è scritto da consumarsi entro il 24 febbraio 2024”, ha detto il concorrente calabrese.

questi costretti a mangiare pollo SCADUTO da oltre 10 giorni perché il #grandefratello cancella la data di scadenza, ovvio che poi si sentano male, BAH pic.twitter.com/fLGgPp6R3O — __ i🌵 (@i_buona) March 6, 2024

Ma era in freezer che c entra !!! — Micey 28 (@micey_28) March 6, 2024

“Veramente? Ma dai! A me sembra buono… ci cancellano la data di scadenza? È difficile…”, ha risposto Beatrice intenta a infarinare le fettine. Tra l’incredulità, ha poi riflettuto sul fatto che la data letta da Giuseppe potesse essere quella del confezionamento della carne. “No, c’è scritto ‘da consumarsi entro il 24‘”, ha sottolineato lui. Va detto però che diversi telespettatori hanno notato e fatto notare che la carne era stata conservata in freezer, dunque la data di scadenza riportata non fa più fede in questo caso. Ma per altri anche il solo cancellare la data “è gravissimo”.