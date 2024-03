“Beatrice me lo ha detto senza microfono”. Grande Fratello, Giuseppe spiattella proprio tutto e scoppia il macello. Fan imbestialiti: “Ma che roba…” (VIDEO)

“Lei deve sapere”. La confessione di Giuseppe Garibaldi su Beatrice Luzzi. C’è da dirlo, da quando il giovane bidello è tornato nella casa del Grande Fratello 2023 dopo il suo malore, le cose tra lui e Bea sono cambiate sostanzialmente. Sono riusciti, entrambi, a mettere da parte tutti le questioni irrisolte e andare avanti per la loro strada. Si sa poi, Giuseppe non ha mai smesso di essere attratto dalla Luzzi, seppure abbia dispensato parole terribile per lei negli ultimi mesi.

Ora però sono arrivati a una fase di serenità e per lui le cose si stanno pian piano trasformando in altro. Il ragazzo calabrese ha confessato a Letizia Petris che con Bea ci parla spesso. “Per il mio compleanno – dice – mi ha scritto che la nostra è stata una magia incancellabile. Lei mi piace, è una bella donna dentro e fuori. Alla fine ha quegli spigoli che conosciamo… Poi quando sono stato male la prima volta l’ho pensata molto”.





La confessione di Giuseppe Garibaldi su Beatrice Luzzi

Continua Giuseppe Garibaldi: “Pensavo ‘lei comunque mi penserà, pensa a come posso stare adesso’. A prescindere da tutto pensavo a lei ed ero sicuro che si stesse preoccupando. Poi la seconda volta che sono rientrato abbiamo parlato un po’ senza microfono. Mi stavo cambiando, lei era vicino, è venuta accanto a me e mi ha detto ‘mi prenderò più cura di te’ e tante belle cose. Io le ho risposto ‘fallo e non ti fare troppi problemi, non pensare al resto, non ti creare troppi problemi, è l’ultimo mese, non ci siamo parlati per del tempo’”.

Poi ancora Garibaldi: “Il problema nostro è che pensavamo sempre al passato. Non riuscivamo ad affrontare tutto e andare avanti. Quando lei è rientrata dopo che è uscita io volevo ricominciare dall’inizio. Oggi non la vedevo, poi ho notato che non stava bene e ha anche pianto. Quando l’ho vista piangere mi è dispiaciuto troppo. Alla fine è una donna, una mamma, ha dei figli a casa, è una lavoratrice”.

non credo nemmeno ad una parola#GrandeFratello pic.twitter.com/T2b6hZ1ADb — ansiaalnaturale | nik 🥀 (@chiamamienne) March 6, 2024

Conclude poi Giuseppe: “Ha il suo carattere è vero, ma non mi interessa. Quando provi del bene tutto passa. Quando ci tengo a qualcuno sono pronto ad andare avanti. Litighiamo? Ok, ma si può superare. Io ho sbagliato, non volendo ho detto delle cose, anche se relative al gioco era sbagliato. Ho chiesto scusa. Quando ho sbagliato l’ho sempre capito. Ho avuto alcuni comportamenti che non andavano bene e mi sono scusato”. E sui social in molti vanno contro al bidello: “Non credo neanche a una parola”, scrive un utente. E c’è chi fa la lista di tutte le frasi terribili che Garibaldi ha detto alla Luzzi nel corso del tempo. I social non dimenticano.

