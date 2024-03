“Ho visto cosa ha fatto Anita”. Grande Fratello, fulmini e saette sulla bionda concorrente: “Beatrice ha ragione”

Grande Fratello, Anna Pettinelli prende le parti di Beatrice Luzzi. A Pomeriggio 5 si schiera contro Anita. L’insegnante di Amici non c’è andata tanto per la leggera ed ha detto la sua senza girarci troppo intorno. Il commento riguarda quando successo nei giorni scorsi tra Bea, Garibaldi e la bionda concorrente. Davanti alle accuse di Beatrice, che aveva chiamato Anita ‘strega’, Garibaldi è sceso in campo per difenderla: un tradimento che l’attrice non ha digerito.

Oggi, durante la diretta di Pomeriggio 5, Myrta Merlino ha voluto conoscere il punto di vista di Anna Pettinelli che ha criticato Anita Olivieri, trovandosi d’accordo con il pensiero espresso da Beatrice Luzzi in confessionale: “È curioso come in questa clip Anita sta facendo pace con un ragazzo che ha avuto problemi fisici ecc, e lei come lo fa? Sdraiata sul letto ‘sì sì, ciao ciao’ e arrivederci e grazie”, ha detto la maestra di Amici.





Grande Fratello, Anna Pettinelli prende le parti di Beatrice Luzzi

E ancora: “Beatrice è una iena sì, ma quando dice che Anita è un po’ freddina è così. Non è stata molto calorosa. Probabilmente Giuseppe avrebbe voluto una parola in più e un abbraccio. Proprio la postura del corpo di Anita, che continuava a farsi i fatti suoi. Un po’ come i bambini. Secondo me non c’è una forte amicizia come paventa Anita…”.

Il pubblico è in larga parte d’accordo con Anna. “Giuseppe eri solo il trofeo da portar via a Beatrice. Ora Anita non sa più che farmene di te, a un nuovo trofeo Alessio”. E ancora: “Anita tutti sappiamo che sei lì dentro per aver fatto vedere le tue tettine all’autore. Sappiamo che sparisci per ore dalla casa, sappiamo che l’autore ti riferisce tutto quello che accadrà in puntata, sappiamo che parli senza microfono per nascondere le tue cattiverie. Basta! Mandiamoli fuori!”.

“Fate vedere le clip dove Anita l’ha chiamata in prima serata,ubriacona, zocc..la e tanto altro. E poi ovviamente questa piange e viene pure difesa. L’avete protetta sempre e non si capisce il perché. Ah proposito. Oggi ancora attraverso lo specchio del bagno parlava con il suo autore. Vergognoso tutto questo privilegio”.