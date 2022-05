Don Matteo, Raoul Bova e interessanti anticipazioni. L’arrivo dell’attore nella famosa serie al posto di Terence Hill è stata una scommessa vinta. Inizialmente qualcuno temeva che il pubblico potesse non abbracciare con favore questa rivoluzione. Via Don Matteo, dentro Don Massimo, un cambio epocale per la fiction giunta alla tredicesima edizione. Ma i telespettatori hanno risposto positivamente e le nuove puntate stanno facendo ascolti record.

Don Matteo, Raul Bova fa dimenticare Terence Hill. L’ultimo appuntamento con la fiction di Rai1 ha fatto registrare numeri clamorosi: quasi sei i milioni di telespettatori (5 milioni e 816mila per la precisione, ndr) con uno share del 31,7%. Ora, poi, sono in arrivo due nuove puntate e si tratta delle ultime due, quindi tra stasera 24 maggio e giovedì 26 si conclude Don Matteo 13. E le anticipazioni parlano di diversi colpi di scena: insomma, sarà un finale davvero ricco!





Don Matteo 13, in arrivo le ultime due puntate

Nella puntata di questa sera, martedì 24 maggio, un’emergenza porta la piccola Ines ad andare a vivere per alcuni giorni a casa del capitano Anna. E quest’ultima fa per la prima volta una riflessione: “Posso essere una buona madre”. Nel frattempo sempre Ines viene coinvolta, di nascosto da Anna, in un’operazione segreta da Cecchini (Nino Frassica) e Marco (Maurizio Lastrico). Peggiorano le condizioni di salute di Greta e Federico sente che deve fare qualcosa, nonostante la situazione sia drammatica.

Nella puntata di giovedì 26 maggio, invece, arriverà il tanto atteso bacio tra il capitano Anna Olivieri e il pm Nardi. Inoltre proprio nella decima puntata si scopre qualcosa del passato di Don Massimo. I carabinieri sono convinti che il sacerdote nasconda frequentazioni segrete, in particolare ci sarebbe una donna. Mentre Cecchini crede nella sua buona fede a causa di un grosso malinteso è costretto a organizzare il proprio matrimonio con Elisa.

Tanta confusione pure nella vita di Anna divisa tra il ritorno di Sergio, la possibilità di un futuro con Valente e poi… il bacio a Nardi. Su tutto il mistero sulla vita di Don Massimo-Raoul Bova: si scoprirà qualcosa di nuovo sul suo conto?

