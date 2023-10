Domenica In, l’intervista all’ospite bruscamente interrotta. Il format domenicale con alla guida del timone l’iconica Mara Venier continua a tenere compagnia milioni di spettatori. Eppure, nonostante il successo conseguito dalla trasmissione, i piccoli imprevisti possono sempre accadere e lasciare per un attimo il pubblico di telespettatori con il fiato sospeso. È successo proprio nel corso dell’ultima messa in onda quando nello studio televisivo c’era ospite Paola Turci.

Intervista interrotta a Domenica In. Piccoli imprevisti possono sempre accadere: lo sa bene Mara Venier che nel corso dell’intervista alla cantante si è vista costretta a fermare tutto. Un imprevisto decisamente piacevole che per alcuni secondi ha lasciato tutti senza parole. Tutto ha avuto inizio quando la conduttrice ha annunciato il suo ospite…

Intervista interrotta a Domenica In: la cantante è stata colta di sorpresa

Paola Turci, nota cantautrice italiana, ha fatto il suo ingresso in studio e salutato la padrona di casa. Sorridente e pronta a sedersi, Paola è stata prontamente interrotta. Il motivo? Emma Marrone è entrata a sorpresa abbracciandola alle spalle. Il momento televisivo è stato esilarante. Pubblico in sala che ha subito risposto con un lungo applauso dopo alcuni secondi di suspense.

Le due non condividono solo e unicamente la passione per la musica, ma anche una forte e duratura amicizia. Forse le due non si vedevano da diverso tempo e quale occasione migliore se non quella di potersi riabbracciare davanti allo studio di Domenica In? “Amore mio!”. “Volevo dire che stavo per piangere, mi sono detta ‘mi devo trattenere, entro con le lacrime nere così?”. “Perché?”, chiede la Venier. “Perché Rosario io lo conoscevo, e perché vedo in lei un sacco di cose che so io e ogni tanto mi sento… E poi mi manca, non la vedo da un sacco di tempo, le voglio un bene pazzo”.

“Ma sei sempre in giro… Anche io ti voglio bene, sorella, lei è veramente una sorella”. “Dobbiamo fare una rimpatriata ragazze”, dice Mara. “Stasera a casa de Mara, però cucina leggera…”, esclama Emma. La cantante salentina, intervistata poco prima, ha anche raccontato la dolorosa perdita del padre. “Vedere il mio supereroe diventare sempre più piccolo e sofferente, sentirmi inerme davanti a tutto questo. Avrei fatto di tutto per lui ma non potevamo fare niente e mi ha fatto molto male”. Il racconto di Emma è stato accompagnato da forti emozioni e commozione in generale. Com’è noto la cantante ha dedicato al padre scomparso un brano che fa parte del suo ultimo album. Un’assenza che Emma continua e continuerà a sentire, ma che la musica proverà a colmare.