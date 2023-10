“Prego per te, forza”. Mara Venier sconvolta: l’amico vip, spesso ospite a Domenica In, è in fin di vita

Mara Venier, l’annuncio. La conduttrice di Domenica In non sta di certo vivendo delle ore facili. Mara non ha nascosto di essere in forte apprensione per le condizioni di salute in cui versa il caro amico e ospite fisso nel proprio salotto televisivo domenicale. Tutti increduli dopo la notizia della violenta aggressione che ha colpito lo specialista in allergologia e immunologia clinica, volto ormai reso noto in particolar modo dopo il periodo della pandemia Covid e del lockdown.

Aggressione a Francesco La Foche, l’annuncio di Mara Venier dopo la scoperta choc. Non riesce ancora a credere ai propri occhi la conduttrice di Domenica In che non ha nascosto la propria agitazione dopo aver appreso la notizia della grave aggressione che l’amico e ospite del talk domenicale ha subito nelle ultime ore.

Leggi anche: “Denuncio tutti”. Mara Venier, prima la scoperta poi la furia esplode sui social





Aggressione a Francesco La Foche, l’annuncio di Mara Venier dopo la scoperta choc

Stando a quanto si apprende, il noto immunologo è stato vittima di un’aggressione da parte di un paziente nel suo studio medico a Roma. Il medico, laureato in medicina e chirurgia, iscritto all’ordine dei medici di Latina (numero 1888) e dirigente medico del Day Hospital di immunoinfettivologia, resta ancora sotto osservazione dei specialisti e al momento non sembra essere in pericolo di vita.

Non appena appresa la notizia, Mara Venier ha deciso di pubblicare una storia a sostegno dell’amico attraverso i canali social: “Francesco mio…che dire? forza e ti voglio tanto bene”. La conduttrice dunque è apparsa in forte apprensione. Francesco La Foche infatti ha sempre avuto un atteggiamento per nulla allarmista in un periodo, quello della pandemia, che ha gravemente colpito anche l’Italia.

Di lui il pubblico ha sempre apprezzato l’atteggiamento mite e i validi suggerimenti da seguire in seguito alla diffusione del Covid. In merito alla dinamica dell’aggressione, si apprende che i fatti sarebbero accaduti intorno alle 18:00 di giovedì proprio all’interno dei localeìi dello studio del medico di via Po, in zona Salario. Il paziente di 36 anni, credendo che il medico lo avesse curato male, ha perso il controllo e lo ha picchiato violentemente a mani nude, poi condotto in caserma. Francesco La Foche è stato dunque trasportato in codice rosso al policlinico Umberto I. La vittima resta in prognosi riservata al reparto chirurgia maxillo-facciale con un trauma cranico-facciale, la frattura del pavimento orbitario sinistro e del setto nasale.