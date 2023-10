Furia Mara Venier sui social, la conduttrice di Domenica In racconta tutto sui social. Sono giorni complicati questi per la conduttrice che ha dovuto affrontare un mini ricovero in ospedale del marito Nicola Carraro. Ora quest’altra botta. Tutto parte da un video. “Il video -spiega la Venier- viene pubblicato attraverso una piattaforma web, accompagnato dai suggerimenti favorevoli di un ipotetico consulente finanziario che appare fotografato e citato con nome e cognome”.

“Da un primo accertamento la impresa che ha assunto la iniziativa non risulta reperibile, così come del tutto falso è il nome del consulente. Ho già ricevuto numerose telefonate di miei fans, meravigliati del fatto che io mi sia lasciata coinvolgere in una iniziativa palesemente ingannatoria -dice Mara- Ho dato mandato al mio legale Avvocato Giorgio Assumma di attivare tutte le iniziative amministrative e giudiziarie per far cessare l’illecito, ed ottenere il risarcimento dei danni”.





Mara Venier truffata, la furia della conduttrice sui social

Contattato dall’Adnkronos, l’avvocato Assumma conferma: “Ho attivato gli strumento giudiziari ed amministrativi più rapidi -spiega il legale- E nel frattempo ho già fatto muovere in via informale la polizia, che mi ha rivelato che il profilo di questa persona non risulta nel loro database dei consulenti finanziari, e mi ha confermato che stanno facendo moltissime di queste truffe, richiedendo soldi o, qualche caso, dei medicinali”.

“Ancora una volta sono la vittima inconsapevole ed incolpevole di un tentativo di truffa a danno di ingenui creduloni. La fotografia delle mie sembianze fisionomiche, resa dinamica con la tecnologia della intelligenze artificiale, unita a quella di Elon Musk, invita gli italiani ad investire 250 euro in un progetto finanziario garantendo un ingente reddito fisso mensile”.

È la denuncia amara che ha spinto Mara Venier a rivolgersi all’avvocato per tutelarsi dall’uso abusivo della sua immagine, utilizzata sui social per spingere i suoi fan ad investire del denaro. La denuncia, che arriva all’Adnkronos tramite l’avvocato della conduttrice, Giorgio Assumma, tradisce tutta l’amarezza della Venier per il tentativo di raggiro.