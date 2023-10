Paparazzata in barca criticata per la sua nuova forma fisica. La vip ha risposto a tono ai body shamer che, ancora una volta, hanno preso di mira il suo corpo e il suo peso. Ha parlato dell’enorme pressione che sentiva a causa delle critiche mosse dopo l’uscita delle foto dei paparazzi e di aver interrotto la sua pausa sui social media per denunciare gli irraggiungibili standard di bellezza della società.

“Il mito della bellezza: un’ossessione per la perfezione fisica che intrappola la donna moderna in un ciclo infinito di disperazione, autocoscienza e odio per se stessa mentre cerca di soddisfare l’impossibile definizione della società di bellezza impeccabile”, ha spiegato l’attrice e cantante di fama internazionale.

Leggi anche: “Wow, stai benissimo!”. Giaele De Donà è ingrassata: “Ripresi i chili persi al GF Vip”





Selena Gomez risponde alle critiche per la sua forma fisica

Selena Gomez, cantante, attrice e imprenditrice statunitense. Famosa sinda bambina grazie alla serie televisiva Barney e ad altre serie Disney, ha detto di aver sofferto molto a causa della sua nuova forma fisica mostrata dal servizio fotografico, in cui si è resa conto di non avere più un “corpo da adolescente”.

“Quanto è irrealistico aspettarsi che il corpo di una donna normale non cambi?”, si è chiesta Selena Gomez, che sui social ha dovuto affrontare critiche velenose come “fai schifo”, “Sei ingrassata tantissimo”, “Non sembri più tu”. Commenti che l’hanno mortificata ma anche spronata a rispondere e lanciare un messaggio a tutte le donne che, come lei, hanno subito un cambiamento fisico. “C’erano quei momenti in cui non mi sentivo sicuro del mio aspetto a causa di quello che vedevo su Instagram. ‘Wow, vorrei che il mio corpo fosse così'”.

All’artista, a cui è stato diagnosticato un disturbo bipolare nel 2020, ha spiegato di aver vissuto un periodo molto difficile: “Ho vissuto una stagione davvero dura. C’erano i miei alti e bassi, e non sapevo cosa fare, quindi non potevo controllarmi”, ha detto. Dopo la diagnosi è stato tutto più semplice e oggi, nonostante i chili di troppo e le critiche, ha deciso di vivere senza avere l’ossessione del fisico perfetto. “Non mi importa del mio peso. Sono perfetta così come sono”, è il messaggio condiviso su Instagram da Selena Gomez.