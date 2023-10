Domenica In, Fabrizio Corona imbarazza Mara Venier: l’ex re dei paparazzi svela un retroscena dopo la puntata di Belve. Il video è virale su Twitter. Tanti gli argomenti toccati da Corona. “Sono sereno, molto contento, sto benissimo nonostante i problemi giudiziari, mai stato meglio. La libertà nella vita è la cosa più importante, io dico sempre – spiega l’ex fotografo dei vip in studio – che le tre cose peggiori che possono succedere sono la morte di un figlio, una grave malattia che non puoi curare e il carcere”.

“Chi non ha fatto il carcere – continua – non può capire la sofferenza. Però io, che sono stato sempre uno particolare, sono riuscito a trovare la libertà anche in carcere e quindi sono un caso a parte. La detenzione è stata drammatica nello scontro con le istituzioni, nei processi. Ma poi ho avuto anche dei momenti di divertimento, serenità, dolcezza, lotta…”.





Domenica In, Fabrizio Corona imbarazza Mara Venier

Poi è passato a raccontare altri aspetti privati. “Belen? Stavo con lei 15 anni fa. Lei ha accettato i miei errori, mi ha lasciato di fronte a 13 anni di galera… Se non fossi andato in galera, non sarebbe mai nato Stefano De Martino, non sarebbe esistito. Sarebbe rimasta con me? Sì. Ma come faceva a rimanere con uno che doveva fare 13 anni di galera?… Io sono andato a Roma, lei mi ha detto ‘è finita’”.

“Io sono stato malissimo un mese, poi ho iniziato a vivere al massimo perché sapevo che da lì a 7 mesi sarebbe arrivata la condanna della Cassazione… Non ho più visto Belen per 8 mesi, poi un giorno capitiamo sullo stesso volo. Lei si mette a piangere, siamo stati abbracciati per tutto il volo. Poi ci siamo salutati e non ci siamo più visti”. Poi ha parlato di un personaggio famoso.

“Numero 1 della tv, mi ha chiamato dopo Belve e mi ha detto in siciliano ‘Ta’a sucano“, ha spiegato a una sconcertata Venier Corona, sussurrandole la parolaccia in un orecchio. Il microfono, però, era vicinissimo e ovviamente la volgarità si è sentita distintamente, per ben due volte, con Zia Mara che invitava l’ospite a “dirla in italiano”. I riferimenti di Corona erano peraltro a qualche eccesso giovanile di troppo, e il Grande Flagello tra il serio e il faceto nota: “Nessuno ha capito che parla di Fiorello”.