Mara Venier lo ha scoperto poco fa, dopo la puntata di ieri di Domenica In. Una puntata in cui non sono mancati i momenti di tensione come quando in trasmissione è intervenuta Sandra Milo. Le parole dell’attrice 90enne sulla violenza subita dall’ex compagno, nonché padre di sua figlia Debora, Milo Ergas non sono piaciute a nessuno. Nel dettaglio Sandra Milo aveva fornito dettagli choc: “Una volta, stavo filmando un film al Pincio e stavo nella roulotto”.



“Lui è entrato, in un momento di follia mi ha buttato per terra, -mi ha preso a calci nella testa e mi ricordo che io pregavo: “Dio mio, fammi morire subito, non resisto più”. Dopo se ne è andato, perché la produzione aveva sentito tutti questi rumori. Mi hanno preso, io ero per terra sanguinante, avevo la mascella rotta, il naso rotto, le orecchie completamente sfasciate”.

Ascolti tv del 9 aprile, Domenica In e Mara Venier sconfitte



E ancora: “Mi hanno portato all’ospedale a fare le analisi al cranio perché pensavano che fosse rotto, per fortuna non è stato così. Però ho perso completamente l’uso delle orecchie. Uno è distrutto per sempre, perché me l’ha sfracellato. L’altro l’hanno ricostruito e ci sento, però con un orecchio solo”. Alla domanda di Mara Venier se avesse denunciato Sandra ha risposto: “Vabbè, è andata così”.



E subito le polemiche, che continuano anche ora, con Mara Venier che deve incassare anche una nuova sconfitta da parte di Verissimo. Scrive Davide Maggio come su Rai1 Domenica In ha fatto compagnia a 1.582.000 spettatori con il 18.3% nella prima parte, 1.482.000 spettatori con il 16.6% nella seconda parte e 1.398.000 spettatori con il 15.7% nella terza parte (presentazione a 1.597.000 e il 19.4%). A seguire Da Noi… A Ruota Libera intrattiene 1.367.000 spettatori con il 14.1%.



Su Canale5, dopo L’Arca di Noè a 1.872.000 spettatori (21.1%), Beautiful incolla davanti al video 1.533.000 spettatori (18.3%) e Terra Amara 1.787.000 spettatori (20.1%), mentre Verissimo è la scelta di 1.853.000 spettatori (20.7%) nella prima parte e 2.161.000 spettatori (21.5%) nella seconda parte chiamata Giri di Valzer. Su Rai2 Il Provinciale ottiene 425.000 spettatori pari al 5% e Dreams Road 332.000 spettatori pari al 3.7%.