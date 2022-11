Domande vietate di Antonella a Edoardo Tavassi al GF Vip 7. Dopo la fortunata esperienza all’Isola dei Famosi, il fratello di Giendalina è uno dei nuovi concorrenti della nuova edizione del relaity show condotto da Alfonso Signorini e con opinioniste Sonia Bruganelli e Orietta Berti.

Durante la scorsa puntata Antonella Fiordelisi parlato di Francesco Totti e quando il fratello di Guendalina Tavassi è entrato nella Casa più spiata d’Italia la vippona ha cerato di estorcergli alcune informazioni dall’esterno. Come sappiamo il regolamento del GF Vip è molto severo in questi casi. Prlando con Edoardo, Antonella si era lasciata scappare: “Mi ha scritto Totti”. La spadista si era resa conto del peso della sua frase e aveva messo la mano davanti alla bocca. La regia aveva prontamente staccato le immagini, ma le parole di Antonella Fiordelisi si sono sentite benissimo e sono diventate virali in poco tempo.

Domande vietate di Antonella a Edoardo Tavassi al GF Vip 7

I concorrenti che entrano in corsa, non possono parlare con i vipponi di quello successo all’esterno, pena l’espulsione dal programma. I protagonisti del reality show sanno bene di non poter fare domande e non rispondere alle domande che vengono fatte se entrati in gioco dopo l’inizio ufficiale della trasmissione.

Domande vietate al GF Vip 7, con Antonella Fiordelisi che ha cercato di chiedere ia Edoardo Tavassi alcune informazioni sulle sue dichiarazioni su Francesco Totti. Il fratello di Guendalina non ha fiatato ma la Fiordelisi ha continuato a porgli delle domande sugli umori dei telespettatori del Grande Fratello Vip.

“A quanto sono arrivata?”, l’altra domanda scomoda di Antonella a Edoardo riferendosi ai suoi follower. “Ne avevo 1,3 milioni ed ho paura di averne persi”, ha chiesto ancora la concorrente rivolgendosi al nuovo concorrete del GF Vip, che si è mostrato molto ironico rispondendo con un tagliente; “Te li potevi fà li ca**i tua!”.