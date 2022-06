Diletta Pagliano ex UeD com’è oggi? L’ultima volta che ne avevamo sentito parlare l’ex protagonista del dating show era rimasta vittima di un brutto incidente. Era stata lei stessa a raccontarlo: “2 anni fa una notte che mi ha cambiato la vita … un periodo di negatività … dopo aver chiuso il mio ristorante a Milano , salgo sullo scooter per andare a casa (solitamente prendevo sempre la macchina ma quella sera no…) una macchina non si fermo’ allo stop e mi prese dentro … le mie ossa erano fuori dalla mia pelle. Non riuscivo neanche a lavarmi o mangiare da sola con questa gabbia e Ferri nella gamba se non grazie al mio compagno”.

Adesso Diletta Pagliano, ex corteggiatrice di UeD, è tornata a parlare. 31 anni, milanese, era stata scelta da Leonardo Greco. Era la stagione 2011/2012 e Diletta lavorava come ragazza immagine in diversi locali famosi e era iscritta all’università. Eppure il suo obiettivo non era quello di far parte del mondo dello spettacolo. E infatti pochi anni dopo la sua vita è cambiata. Professionalmente parlando e non solo.





Diletta Pagliano e Leonardo Greco erano usciti da UeD insieme, ma poi la loro storia è terminata. Successivamente l’ex corteggiatrice ha trovato l’amore con l’imprenditore Alessandro Mastromatteo. Nel 2019 i due hanno avuto il primo figlio, Thomas. Alessandro è un restaurant manager e anche Diletta Pagliaro è diventata un’imprenditrice.

Diletta Pagliano, dopo l’esperienza a Uomini e Donne, è diventata imprenditrice aprendo diversi locali su Milano: “Ho seguito le orme della mia famiglia d’origine, mio fratello infatti ha un bar. Oltre a questo porto avanti delle collaborazioni collaterali sui social, e non solo”. Diletta ha spiegato di essere rimasta in contatto con alcune persone della redazione di UeD e di seguire ancora il programma. Infine dice di avere un ottimo rapporto coi follower: “Un rapporto bellissimo, l’87% dei miei followers sono donne e mamme. Ci confrontiamo e quando ci sono delle collaborazioni (prodotti soprattutto legati all’ambito femminile) ci scambiamo idee”.

Diletta Pagliano nel corso di un’intervista ha anche speso belle parole per Maria De Filippi: “È una persona molto sensibile e nei miei confronti, 10 anni fa, si è mostrata molto mamma. É sicuramente molto vera rispetto a molte altre persone che gravitano nel mondo dello spettacolo. Fa il suo lavoro con passione e trasmette alle persone che fanno parte dei suoi programmi trasparenza, sincerità e molto affetto”.

