Ad Amici 23 c’è stato un importantissimo ritorno nell’ultima puntata, registrata nelle scorse ore. Maria De Filippi ha innanzitutto invitato Mew dopo l’addio al talent show, che ha voluto presentare il nuovo singolo. Ma poi il pubblico è impazzito, quando è arrivato in studio anche un altro grande ex protagonista del programma di Canale 5. E sono stati riportati anche dei dettagli interessanti.

Infatti, nessuno pensava che in questo appuntamento di Amici 23 potesse esserci questo ritorno sensazionale. E si è scoperto anche cosa ha fatto davanti alla conduttrice e ad un’altra insegnante. A spoilerare tutto è stata una ragazza che era presente tra il pubblico in studio, come riferito dal sito Biccy e anche da Superguidatv, che ha fornito altri particolari.

Amici 23, grande ritorno in studio: cosa è successo

Dunque, ad Amici 23 il ritorno più significativo ha fatto impazzire tutti come annunciato nelle anticipazioni: “Erano tutti molto contenti, ha fatto anche una coreografia con Francesca Tocca. Lui ha citato Mare Fuori e ha scherzato con Maria De Filippi e Alessandra Celentano, che era molto contenta”. Poi Superguidatv ha aggiunto: “Lui è entrato all’inizio della puntata con le maglie dorate, dicendo che anche lui ha provato delle belle emozioni”.

Ad essere tornato come ospite è stato il vincitore della passata edizione, ovvero il ballerino Mattia Zenzola. Il sito Superguidatv ha poi scritto ancora: “Maria ha sottolineato a Raimondo che la coreografia che ha presentato oggi accompagnato dalla Tocca l’ha imparata ieri. Scherzando con la Celentano, Maria ha sottolineato che Mattia ha tolto molte collane e la maestra ha risposto che due collane ancora ce le ha, in più la fascia oltre al pantalone sempre stretto sotto”.

Ovviamente per vedere tutto quello che è successo bisognerà aspettare la messa in onda della puntata, che avverrà domenica 10 marzo. E vedremo anche tutto ciò che concerne Mattia.