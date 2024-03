Al Grande Fratello si è ormai creato un rapporto speciale tra Alessio e Anita. E a parlare di loro adesso è l’insegnante di Amici, Anna Pettinelli, che segue il reality show con grande attenzione. Le sue parole hanno lasciato tutti increduli, ma le sue provengono dal profondo del cuore. La donna non è mai stata poco sincera, quindi anche in questa occasione si è sfogata.

Dunque, soffermandosi su quanto accaduto al Grande Fratello tra Alessio e Anita, Anna Pettinelli ha voluto confidare il suo pensiero durante la trasmissione Pomeriggio Cinque di Myrta Merlino. Ha anche parlato di Garibaldi: “Su Giuseppe ho detto la mia, in questo caso è una crisi e nella casa del Grande Fratello se ti mancano gli appoggi, ti senti da solo anche avendo intorno venti persone”.

Leggi anche: “Che sta dicendo?”. Grande Fratello, Rosy choc: parla da sola, comincia a urlare. “Io spacco tutto”





Grande Fratello, su Alessio e Anita è intervenuta Anna Pettinelli

Poi, soffermandosi sul Grande Fratello, prima che dicesse tutto su Alessio e Anita, Anna Pettinelli ha aggiunto: “Questo è quello che sta succedendo a lui. La sua amica Anita ormai si è lasciata andare con Alessio e quindi non sta più con lui. Poi siamo vicini alla finale, le cose cambiano, c’è bisogno di storie. Si fa anche per stare al centro dell’attenzione, molti giocano o hanno sempre giocato”.

Poi la dichiarazione più significativa sulla nuova coppia del GF: “Cosa penso della storia di Anita e Alessio? Oddio, Anita aveva una storia esterna, poi ok che al Grande Fratello succedono tante cose anche inaspettate. Se devo dire la mia, a me personalmente Alessio non piace per niente, ma per nulla proprio. Fossi in lei andrei con i piedi di piombo. Ma vedremo quello che succederà dentro la casa nei prossimi giorni”.

Dunque, non resta che attendere i prossimi sviluppi dalla casa del Grande Fratello per capire cosa succederà tra Alessio e Anita, in particolare se la loro storia sia destinata a proseguire.