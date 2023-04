“Ecco chi esce stavolta”. Amici 22, l’annuncio di Maria De Filippi spiazza tutti: cosa è successo

Chi è uscito dalla quinta puntata del Serale di Amici 22? Prima di arrivarci ripercorriamo un po’ gli avvenimenti più importanti della serata presentata da Maria De Filippi. Tanto per cominciare ospiti di questo serale sono stati Francesco Sacchella e Clara, di Mare Fuori .Con loro anche Francesco Cicchella, il quale è arrivato in studio cantando il brano di Achille Lauro, Me ne frego. Come sempre, per scegliere la squadra a cui far iniziare le danze, i giudici hanno dovuto fare una prova che questa volta consisteva nel tenere un ombrello solo con l’indice della mano.

Ha vinto Michele Bravi, che ha pescato la squadra di Rudy Zerbi e Alessandra Celentano. Prima prova: Guanto di sfida Isobel vs Maddalena, ha vinto la ballerina australiana. Poco dopo la seconda prova: Ramon vs Cricca con Angelina, hanno vinto i due cantanti. Terza prova: Isobel vs Angelina, ha vinto la ballerina. Alla seconda manche, Rudy e Celentano hanno deciso di sfidare di nuovo Cuccarini ed Emanuel Lo, perdendo.

Leggi anche: “Aiuto”. UeD, paura in studio per Maria De Filippi. Spavento anche per Gianni e Tina





Chi è uscito dalla quinta puntata del Serale di Amici 22?

Secondo Tvpertutti, Aaron è scoppiato in lacrime dopo aver cantato La Cura di Franco Battiato. Alla terza manche le protagonista assolute sono state le squadre di Cuccarini ed Emanuel Lo e quella di Arisa e Raimondo Todaro. Hanno vinto i primi, che hanno mandato al ballottaggio Wax e Federica. Poco dopo i giudici hanno scelto di eliminare provvisoriamente Federica.

Poco dopo con Wax “è accaduto qualcosa di inusuale”. Maria si è seduta al centro studio dove è stato messo un banchetto del pomeridiano. Il cantante le ha dedicato un brano, Scusate se parlo di Maria. Ma andiamo a vedere chi è andato al ballottaggio nella quinta puntata del serale. Sembra che ci siano finiti Ramon e Federica. Chi tra i due sarà uscito dalla Scuola?

Sto immaginando la reazione di Angelina se dovesse uscire fede #amicispoiler pic.twitter.com/sn6yCbeGZH — 𝓡 🫧 (@restachilll) April 13, 2023

Chiaramente, come sempre, tutti avranno modo di scoprirlo soltanto durante la puntata di sabato 15 aprile. Per evitare spoiler, Maria De Filippi svela il risultato finale solo quando gli allievi si trovano in Casetta, senza la presenza del pubblico in studio. Non ci resta che attendere e vedere chi esce. Una puntata davvero eccezionale, tuttavia.

Leggi anche: “Mediaset ha voluto così”. Amici 22, la nota del Biscione spiazza Maria De Filippi