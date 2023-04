Amici 22, Mediaset ha preso una decisione sul programma: a quanto si apprende Maria De Filippi è già stata informata. Proprio in queste ore il talent ha dovuto dire addio ad una dei suoi volti più noti: Giordana Angi. L’ex allieve e collaboratrice da quattro anni ha deciso di chiudere l’esperienza con la De Filippi per inseguire la carriera. L’annuncio è arrivato attraverso un post che recita: “Ciao amici e 21co, sono i miei ultimi giorni con voi, siete stati la mia casa da quasi 4 anni. Voi mi avete aiutato a realizzare il mio sogno e io vi ho aiutato a realizzare il vostro”.



“Ecco cosa mi ha appassionato così tanto: il sogno. Ne ho passati tanti di momenti felici ma anche difficili. Ho imparato tanto ma ti ho dato anche tutto quello che ho. Ho seguito i tuoi passi dal casting alla finale. Ora è giunto il momento di pensare al mio futuro e mettere tutte le mie energie nella mia carriera. Il palco, le mie canzoni, la mia musica. Grazie a tutti. Ti ho amato e ti amerò ancora. Per sempre”.

Amici 22, la finale slitta di un giorno: andrà in onda il 14 maggio



All’addio di Giordana Angi segue la notizia che Mediaset ha deciso di spostare la finale di Amici 22: l’ultimo atto era previsto per sabato 13 maggio ma Mediaset ha preferito cambiare data spostandola a domenica 14 maggio. Il motivo? Sabato 13 Rai Uno trasmetterà la finale dell’Eurovision Song Contest un avversario molto scomodo anche per una corazzata come quella di Maria De Filippi.



Maria De Filippi che nei giorni scorsi ha dovuto affrontare le critiche del pubblico che non ha accettato il verdetto dell’eliminazione di Alessio. Alessio che pure aveva usato parole dolci per Maria ed il talent. “Quando mi alzavo dal letto e mi rendevo conto per l’ennesima volta di essere ad Amici, mi dicevo: “Forse un po’ ce l’hai fatta“. È stato già un traguardo prendere quella maglia, non mi sarei mai aspettato di arrivare fino a questo punto”.



E ancora: “Sono soddisfatto di me stesso, se mi guardo dentro dico ‘bravo, complimenti’. Da domani mi rimetto in gioco e non mi fermo più. Non è stata una fine, ma l’inizio di qualcos’altro. Comunque vada sono contento per ciò che abbiamo fatto. Abbiamo retto quattro puntate, mica poco. Siamo arrivati al serale e siamo andati avanti”.