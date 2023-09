Al Grande Fratello momento particolare per i concorrenti, che si sono resi protagonisti di un gesto che ha lasciato a bocca aperta. Più che altro per la reazione di una delle protagoniste del reality show, preoccupata dalla possibile reazione degli autori del programma. Come ben sapete, da quest’anno Pier Silvio Berlusconi ha chiesto di utilizzare ancora di più la linea dura, quindi i gieffini non potranno compiere gesti negativi pena la squalifica.

Ma nonostante questo, al Grande Fratello si è materializzato un siparietto tra i vari concorrenti, ma una di loro è stata molto indecisa. Intanto, parlando un attimo di Paolo Masella, come riporta il sito Tag24, Paolo non sarebbe un macellaio ma un modello. Deianira Marzano ha ricevuto la segnalazione da parte di un utente che si dice sicuro: “Paolo il macellaio è conosciuto, fa il modello”. E ancora, aggiunge il fan dell’esperta di gossip social: “Aveva Instagram un mese fa e poi il profilo è sparito”.

Leggi anche: “Subito in confessionale”. Rosy Chin show al GF. Ma vietato: la reazione degli altri





Grande Fratello, concorrenti scatenati ma una di loro preoccupata per le conseguenze

All’improvviso, nella casa del Grande Fratello, i concorrenti si sono letteralmente scatenati facendo una sorta di gioco che ha fatto divertire il pubblico. Ma Giselda Torresan, conoscendo perfettamente le indicazioni della produzione della trasmissione, ha subito temuto il peggio e ha avvertito i coinquilini. Li ha invitati a non continuare con quei comportamenti, ma non è stata ascoltata e tutto è proseguito senza sosta.

Mentre si trovavano all’interno della camera da letto, prima di dormire hanno dato vita ad una battaglia di cuscini. Gisela ha esclamato: “Ci sgridano” e quindi ha chiesto di stoppare quella ‘guerra’ tra concorrenti. Ma lo scherzo è proseguito ugualmente e l’operaia è stata anche presa in giro per il suo linguaggio veneto. Gisela ha ricevuto delle cuscinate, così come gli altri, e i più attivi sono stati senz’altro Paolo Masella, Rosy Chin e Massimiliano Varrese.

parte il delirio, giselda pietrificata dal terrore per l'ira di piersilvio viene incespugliata di cuscinate 🙈 #Ggf #grandefratello pic.twitter.com/NVlS5WCiRL — 琴音-雅美 (@TrashAddicted) September 13, 2023

L’utente che ha condiviso il video della battaglia tra cuscini ha commentato ironicamente l’accaduto: “Parte il delirio, Giselda pietrificata dal terrore per l’ira di Pier Silvio e viene incespugliata di cuscinate”. Ovviamente non dovrebbero esserci conseguenze per i concorrenti, dato che stavano semplicemente scherzando.