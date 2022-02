Delia Duran, come il resto della Casa, non sa che lunedì Alex Belli sarà di nuovo dentro. L’attore è stato invitato dal GF Vip 6 e ha accettato, dunque al momento si trova in hotel per la quarantena in attesa di varcare per la seconda volta la porta rossa nel corso della nuova, attesissima diretta. E chissà come la prenderà anche Soleil Sorge.

La moglie Delia Duran, nel frattempo, ha rotto diversi equilibri nella Casa ed è diventata molto amata dal pubblico del GF Vip 6. Durante la 40esima puntata, infatti, è stata votata come preferita e prima candidata alla finale. Ricordiamo anche che la modella venezuelana ha anche lasciato Alex Belli in diretta e si è tolta l’anello del loro matrimonio.

Delia Duran flirta col coinquilino

Si professa dunque come una donna libera Delia Duran e anche se pochi ci credono continua a giocare con i ragazzi della Casa. Ha stuzzicato più volte Barù, per esempio, ma nelle ultime ore si è avvicinata pericolosamente ad Antonio Medugno. Quell’Antonio che in questi giorni è molto sottotono per le discussioni avute con Alessandro Basciano e Gianluca Costantino e ha anche pensato di lasciare il GF Vip 6.





Delia Duran, come riporta il sito Biccy, ha passato un po’ di tempo con il tiktoker napoletano e in camera da letto si sono avvicinati al punto da sfiorarsi il naso. “Meglio stare lontana da te. Sì, esatto addirittura, meglio così”, gli ha detto lei allontanandosi. Poi, poco dopo, Katia Ricciarelli le ha chiesto se le piacesse Antonio e lei ha confermato: “Sì mi piace, tu come fai a saperlo?!”.

Lunedì entra Alex -> Avvicinamento tra Delia e Antonio



E guarda caso, ora Delia ha raccontato a Nathaly e Katia che le interessa Antonio. Nathaly ha suggerito qualcosa per farli avvicinare di più



Si va avanti col teatrino #gfvip pic.twitter.com/JMYdI0F15B February 9, 2022

Chissà se nelle prossime ore i due si avvicineranno ancora, ma intanto questo pseudo flirt ha già scatenato il pubblico social. E dire che due settimane fa Delia Duran aveva rivelato di non voler avere storie nella Casa: “Anche i due nuovi arrivati sono tanto carini. Belli e hanno portato una ventata di freschezza. Però non è che sono interessata o sono stata influenzata dal loro arrivo a lasciare Alex. Per adesso non voglio proprio fare nulla qui dentro”.