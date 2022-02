Delia Duran, tutti contro di lei, a eccezione della conduttrice. Il riavvicinamento con tra la gieffina e Alex Belli ha senza alcun dubbio fatto facillare i precari equilibri nella casa del GF Vip 6. Ma anche da fuori, c’è chi commenta la turbolenta vicenda amorosa. Riflettori che, però, pare restino accesi proprio su Delia, prima moglie ‘tradita’, poi una donna che prova a perdonare gli errori per tornare a guardare al futuro della coppia.

A commentare le vicende in casa GF e in particolar modo gli atteggiamenti di Delia Duran, non solo Cecilia Rodriguez, che si è ritenuta “offesa” dall’espressione usata dalla gieffina a proposito dei sudamericani, ma anche Federica Panicucci. La conduttrice decide però di prendere le difese di Delia Duran.

Una voce fuori dal coro, quella della Panicucci, che ha così commentato il triangolo formato da Delia Duran, Alex Belli e Soleil Sorge che ha decisamente fatto traballare fin da subito gli equilibri in casa: “Delia Duran non finge, sta soffrendo e l’ho vista provata”, ha affermato Federica Panicucci. Ma a proposito del video mostrato in diretta sull’abbraccio tra Alex e Soleil, la conduttrice si è posta una domanda.





“Se vuole recuperare il rapporto con la moglie Alex Belli non dovrebbe avvicinare Soleil Sorge. Perchè continua a farlo?”, un quesito che nel salotto di Mattino 5 ha chiamato gli ospiti a fornire una risposta. Ciò che resta chiaro agli occhi di tutti, è comunque un affetto che lega Alex Belli a Soleil Sorge, indipendentemente da ciò che potrà accadere.

Lo stesso Belli a tal proposito avrebbe ammesso qualcosa di significativo alla sua Delia Duran: “Sono psicologicamente distrutto anche se non lo do a vedere, sto implodendo non vedo l’ora di finire questo programma di andarmene con te di fare una vacanza. Sono stanco”.