Questo schiaffo Gerry Scotti non se lo aspettava e neppure i suoi fan. A Mediaset, tuttavia, hanno pensato fosse la decisione giusta. Dal conduttore, che dovrebbe essere già stato avvisato, non è arrivato alcun commento ufficiale. Gerry, del resto, è uno abituato a parlare con i fatti prima che con le parole. Gli ultimi sono stati mesi complicati per lui, si era parlato anche di un approdo in Rai quando era circolata in rete una foto mentre era a pranzo co Amadeus.

Dopo tanto parlare Gerry aveva voluto dire ufficialmente la sua, utilizzando come suo solito termini molto scherzosi: “Io e Amadeus. Il tema è obbligatorio perché siamo finiti su tutti i siti e su tutte le pagine di giornale, solo perché due amici, anche di una certa età, si sono presi un caffè insieme. llora ho deciso di parlare, di dirvi la verità. Cosa ci siamo detti io e Amadeus? Nella prima foto mi sta dicendo che si sveglia sempre con un dolorino al braccio”.





Mediaset, Terra Amara in prima serata da domenica 5 novembre

Lui è un po’ pieno di dolori, si vede anche da come si muove. Ma chi non ce li ha alla nostra età? Nella seconda foto mi sta chiedendo quanto ho di colesterolo. Nella terza, da buon interista, mi sta ricordando tutte le sconfitte nei derby del Milan”. Solo chiacchiere, insomma, a differenza di stavolta con Mediaset che ha deciso di non mandare in onda ‘Io canto’ la domenica sera.

Al posto del programma di Scotti, la soap Terra Amara. “La data da cerchiare sul calendario è quella di domenica 5 novembre, collocazione che inizialmente doveva essere occupata da Io Canto Generation di Gerry Scotti. La soap, d’altra parte, ha ottenuto ottimi riscontri nella fascia daytime, arrivando anche al 24% di share con oltre 3 milioni di spettatori sintonizzati”. Una brutta botta.

La storia di Terra Amara è ambientata nel passato e racconta la storia di Züleyha e Yılmaz, due innamorati spezzati all’improvviso da un destino molto crudele. Lei è una giovane sarta di Istanbul, lui invece un giovane e umile meccanico della città. Dopo la morte dei suoi familiari, il ragazzo è cresciuto dal suo datore di lavoro con la speranza un giorno di poter realizzare il suo sogno d’amore con Züleyha. Ma ecco che all’improvviso tutti i suoi sogni vengono infranti da una dura e feroce realtà, quella in cui i due innamorati potrebbero non riuscire mai più a stare insieme.