Negli ultimi giorni Daniele Dal Moro è diventato uno dei concorrenti più chiacchierati dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip. Dopo la fine della ‘relazione’ con Antonino Spinalbese, Oriana Marzoli ha iniziato ad avvicinarsi all’ex tronista di Uomini e Donne. Dopo averle rifilato un sonoro due di picche, dopo la puntata in diretta i due si sono accoccolati sul divano e durante la notte è scattato anche un bacio.

“Io so che dentro sei una bella persona. Se tu ti mostri per la persona bella che io credo tu sia, alle persone piaci di più, non di meno. Devi credere a quello che ti dico adesso. […] Ok allora stiamo così abbracciati, ora ti do un morso“, le parole di Daniele Dal Moro a Oriana. Dopo la puntata tra i due è scattato un bacio e da allora i vipponi sono sempre più uniti.

Daniele Dal Moro e il verso di Sarah Altobello al GF Vip: “Mi è venuta voglia”

Uniti anche nelle risate e con tanta complicità. Ieri sera i concorrenti hanno trascorso una serata tranquilla all’insegna delle chiacchiere e qualche bicchiere di vino. Oriana e Daniele si trovavano sul divano insieme a Sarah Altobello e ai telespettatori non è passata inosservata la scena che ha visto coinvolti i tre vipponi.

Rivolgendosi a Oriana, Daniale Dal Moro ha commentato un verso fatto da Sarah: “È stato bello quando Sarah ha fatto così“. “Ma è stato bello cosa? Sentirla“, ha risposto la Marzoli scoppiando poi in una fragorosa risata insieme a Daniele. Pochi secondi dopo anche Sarah Altobello si è accorta del discorso fatto dall’ex tronista di Uomini e Donne e la Marzoli le ha chiesto: “Ma hai sentito Daniele? Ma l’hai sentito?“.

Io sono morta #gfvip #oriele pic.twitter.com/1QHgAnHPJH — Elena (@elenaneiguaii) January 11, 2023

“Non ho fatto rumore, ho fatto un suono che è stato soave“, è stata la risposta di Sarah Altobello. A quel punto, forse anche a causa dell’alcol, Daniele Dal Moro si è lasciato sfuggire una frase hot: “Mi è venuta voglia, ti giuro“. I tre sono poi scoppiati a ridere. Sarah si è alzata salutando i due con un ”ciao” e tante risate. Ovviamente la scena è stata commentata con tanta ironia dal popolo del web.