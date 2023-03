Daniele Dal Moro in lacrime al GF Vip 7. Il giovane ha ricevuto una bella sorpresa e si è sciolto come neve al sole. È curioso vederlo così, visto che in genere è sempre sulla difensiva e pronto ad attaccare come un felino. È stato Alfonso Signorini prima di tutto a chiamarlo fuori al corsaletto. A quel punto l’influencer ha scoperto che la mamma glia aveva scritto una lettera. Una cosa che l’ha mandato davvero al tappeto. La signora Loretta, con questa missiva piena d’amore, ha fatto commuovere il figlio che è scoppiato in lacrime.

Il padrone di casa ha specificato, poco prima di fargliela leggere, che il rapporto tra lui e la mamma è simile a quello che ha con Oriana: sfuriate, alti e bassi e mai niente di semplice. Tuttavia un rapporto vero, genuino dice lui. La donna è partita subito alla grande: “Si tratta di un’esperienza forte, che ti obbliga a riflettere sui tuoi comportamenti e da cui ogni volta cerchi di imparare per uscirne migliore. Sei quello che si vede, senza mezze misure, con qualche eccesso ma leale”.

Leggi anche: “Adesso lo fai, vergognati”. GF Vip 7, choc del vip contro Alfonso Signorini: vola la polemica





Daniele Dal Moro in lacrime al GF Vip 7

E ancora: “Apprezzo questo aspetto di te: vai avanti, con quella forza che hai sempre dimostrato nei momenti più difficili.” La donna ha descritto il figlio come un uomo dell’innata sensibilità, dei sentimenti, dell’altruismo e della generosità. Secondo la signora Loretta, Daniele aveva bisogno solo di fidarsi di qualcuno, anche se niente gli impedirà di sbagliare.

A quel punto Dal Moro inizia a piangere, commosso dalle parole di mamma Loretta. Poi ha detto di non parlare mai molto di lei: “È troppo sensibile. Dico sempre che persone sensibili come lei non dovrebbero esserci perché la sensibilità ti fa anche soffrire tanto. Per il bene suo, mica per il mio. La maggior parte delle cose che ho fatto nella vita, non le ho fatte per me. Le ho fatte per lei, per vederla felice”.

Poi Signorini riprende due passaggi della lettera di Loretta: “A volte c’è la paura di non essere accettati, capiti. A volte bussano i dolori della vita e diventa tutto più complicato”, e “Secondo me, questa esperienza ha aggiunto un valore importante alla tua vita”. A quel punto Daniele conclude: “È il motivo per cui sono voluto tornare al Gf Vip. Faccio il meglio che posso con quello che ho”.

Leggi anche: “È sparita Nikita”. Panico al GF Vip, tutti si accorgono del suo gesto ore dopo la puntata