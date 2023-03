Alfonso Signorini attaccato duramente da Stefano Bettarini che ancora oggi non sembra essersi ripreso dalla bruciatura dell’eliminazione dal GF Vip. Non perde occasione l’ex marito di Simona Ventura, di attaccare il conduttore, secondo lui reo di aver commesso delle ingiustizie nei suoi confronti. Come abbiamo già raccontato in un paio di occasioni, nella puntata del 6 marzo 2023, Alfonso Signorini prima e Sonia Bruganelli poi, sono stati costretti a fare delle scuse pubbliche per i toni utilizzati in queste ultime settimane.

Signorini ha aperto la diretta e ha fatto sapere ai vipponi che c’è un certo malcontento da parte dell’editore del programma e dei piani alti di Mediaset. Il motivo? “Atteggiamento aggressivo e contenuti poco maturi. Eravate vestiti in modo indecoroso per una prima serata di Canale 5. L’editore del programma e i piani alti di Mediaset oggi chiedono a tutti loro di chiedere scusa al pubblico perché avete e abbiamo dato un brutto spettacolo”.

Alfonso Signorini attaccato duramente da Stefano Bettarini

A quel punto Sonia prende la parola e si scusa con Micol Incorvaia e Giaele De Donà: “Sono d’accordo con te, anche per quanto mi riguardo. Anche la mia vena, specialmente con le due ragazze. Purtroppo mi è partito un embolo e mi sono fatta condizionare. Per cui mi dispiace sia per Micol, che è rimasta molto male, e sia per Giaele”. Poco dopo Stefano Bettarini ha condiviso una Storia su Instagram in cui ha scritto: “CHI”.

Ha accompagnato lo scatto poi questa frase: “C’è differenza tra un inchino e un piegarsi a 90. La legge del taglione”. Secondo l’ex calciatore, il conduttore si è macchiato di un grosso peccato: quello di non essersi comportato ugualmente con tutti, lui in primis. Per chi non l’avesse notato, fa presente Bettarini, il padrone di casa del GF Vip ha smesso di squalificare i gieffini se non in presenza di fatti veramente gravi.

Un saluto a Riccardo Fogli, Bettarini e tutti gli altri squalificati per una mezza bestemmia #Gfvip #fuoridonnamaria https://t.co/sPmoPH8wmH — Ste' (@StefaniaNegret3) March 6, 2023

Tanto per fare un esempio, proprio nelle prime settimane del programma, Ginevra Lamborghini è stata cacciata. Poco dopo però la ragazza ha fatto di nuovo il suo ingresso in casa (una roba mai vista nelle precedenti edizioni). C’è da dire tuttavia che Bettarini fu squalificato nel 2020 a causa di una bestemmia. Un fatto che non è visto di buon occhio da nessuno, in quel programma.

