Grande tristezza al GF Vip 7 da parte di Nikita Pelizon, che ha reagito davvero male all’ultima puntata in diretta di lunedì 6 marzo. Al termine della stessa, dopo che Signorini ha salutato tutti e i concorrenti erano in procinto di trascorrere la notte, lei ha preso una decisione clamorosa. Le telecamere hanno indugiato sulla bellissima modella, ma a fare discutere non è stato unicamente il suo insolito gesto ma anche la reazione degli altri vipponi. Una situazione che farà imbestialire la sua famiglia.

Infatti, il team della ragazza in più occasioni ha rivelato di essere insoddisfatto degli atteggiamenti contro la giovane e sono anche partite delle diffide nei giorni scorsi. Intanto, però, come rivelato dal sito Tuttosulgossip, nel post-GF Vip 7 Nikita Pelizon ha avuto un comportamento ben preciso, che fa intuire il suo malessere psichico. Le ha causato davvero brutte sensazioni l’appuntamento col pubblico e ora in tanti si stanno chiedendo per quale ragione abbia optato per una scelta così drastica.

GF Vip 7, Nikita Pelizon prende una drastica decisione

Ci sono ancora punti oscuri su quanto successo al GF Vip 7, infatti non si è ancora scoperta la ragione di questa sofferenza di Nikita Pelizon, che però è sempre più evidente. Ha voluto estraniarsi dal resto del gruppo, infatti si è immediatamente allontanata dagli altri compagni di avventura e ha deciso di andare a dormire in un posto inusuale. Ma a sorprendere è stato il fatto che nessuno si sia reso conto di questo momento nerissimo della modella, che non ha avuto alcun supporto morale.

Nikita ha deciso di dormire in piscina, proprio a ridosso della vasca ma per molte ore nessun coinquilino si è avvicinato a lei, infatti non si sono proprio resi conto di questa sua decisione clamorosa. Tutti si stanno ora interrogando sui motivi che l’hanno spinta a fare questo, che allo stato attuale sono ignoti. Ma l’immagine di lei che si è portata delle coperte e ha preso sonno in piscina ha fatto il giro della rete. E il popolo del web, come sottolineato da Tuttosulgossip, si è completamente spaccato in due.

Il pubblico è diviso perfettamente in due: i fan di Nikita ritengono che stia subendo troppe sopraffazioni da parte del gruppo, quindi la sua reazione sarebbe giustificabile. Mentre altri sono convinti che si stia mettendo solo al centro dell’attenzione per ottenere maggiore visibilità.