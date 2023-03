Puntata carica di tensione quella del 6 marzo del GF Vip 7. E due dei principali protagonisti sono stati Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria, con quest’ultimo che ha avuto un vero e proprio crollo emotivo una volta appresa la notizia più brutta. Nel corso dell’appuntamento in diretta con Alfonso Signorini, c’è stata anche una reprimenda da parte del padrone di casa per i pessimi comportamenti avuti nella precedente puntata, che hanno fatto infuriare anche Pier Silvio Berlusconi.

E da segnalare anche le scuse dell’opinionista Sonia Bruganelli, la quale ha ammesso di aver esagerato non poco. Ma tornando all’ultima puntata del GF Vip 7, Antonella Fiordelisi ha fatto piangere non poco Edoardo Donnamaria. I due hanno avuto un chiarimento nei giorni scorsi, ma all’improvviso si è materializzato l’incubo per il volto di Forum. A rivelare tutto è stata Oriana Marzoli: “Antonella è stata eliminata per il suo rapporto tossico con Edoardo, si è messa a piangere e si è buttata per terra. Ginevra l’ha presa davanti a me”.

Leggi anche: “Superato il limite”. GF Vip 7, furia Signorini sui concorrenti: provvedimento senza precedenti





GF Vip 7, Antonella Fiordelisi fa piangere Edoardo Donnamaria

Poi soffermandosi ancora su quanto sarebbe successo al GF Vip 7, Oriana ha continuato a parlare di Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria è parso frastornato: “Si è andata a sedere con tutti gli altri”. A quel punto Signorini ha voluto dire la sua: “Credetemi, Antonella l’ha presa molto male e si è messa a piangere”. Inoltre, la stessa ex di Chiofalo ha aggiunto: “Alfonso, chiedo scusa per come ho reagito, le urla. Non me l’aspettavo, pensavo fosse per la finale ma queste cose succedono. Edoardo, sicuramente ci vedremo fuori. Forza amore”.

Donnamaria non riusciva proprio a reagire e a travolgerlo è stato un pianto improvviso. Poi il conduttore ha invitato Edoardo a recarsi nello studio del GF Vip 7 per salutare la ragazza, ma ecco spuntare la verità: si trattava solamente di uno scherzo orchestrato dal programma, infatti Antonella si trovava fuori dalla porta rossa. Ed Edoardo ha esclamato: “Mort*** vostra“. Lei ha chiosato: “Ragazzi, eccomi qua, ho fatto uno scherzo ad Edoardo. Mi sono salvata, ma Davide è stato purtroppo eliminato“.

E infine Alfonso Signorini ha svelato che anche l’eliminazione di Davide non fosse vera, ma che Oriana Marzoli fosse approdata in finale. Quindi, nessun concorrente ha abbandonato la casa più spiata d’Italia e i Donnalisi si sono quindi riuniti.