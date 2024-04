Da Amici a Netlfix, l’ex allievo protagonista di un film. Non è la prima volta che uno dei giovani del talent show di Maria De Filippi fa parlare di sé per importanti progetti e realizzazioni. Ricordate? L’anno scorso era toccato al ballerino della 22esima edizione Samuel Segreto. Il ragazzo è stato uno dei protagonisti del film “Stranizza d’amuri“, il primo alla regia per Beppe Fiorello.

Stavolta, invece, si tratta di un cantante e l’edizione di Amici è la numero 17, quella in cui a vincere è stato Irama. Stiamo parlando di un giovane che, subito dopo l’esperienza nello show di Canale 5 oltre a continuare a cantare ha deciso di tentare la carriera nel mondo della recitazione. E a quanto pare le cose stanno andando bene: il suo esordio è avvenuto nella fiction Rai “Che Dio ci aiuti“.

Leggi anche: “Fermateli, si picchiano”. Amici 23, lite tra i big: Giuseppe Giofrè interviene





Biondo protagonista del film Netflix “Fabbricante di lacrime”

Stiamo parlando di Simone Baldasseroni, nome d’arte Biondo, che interpreta Rigel, il protagonista maschile del nuovo atteso film Netflix, Fabbricante di lacrime. La pellicola è tratta dall’omonimo romanzo di Erin Doom. Al suo fianco c’è Caterina Ferioli, alias Nica, la ragazza con cui Rigel ha una complicata storia d’amore. Il libro è diventato un caso letterario grazie al passaparola su TikTok. Adesso Netflix ne ha fatto un film diretto da Alessandro Genovesi disponibile in piattaforma dal 4 aprile 2024.

Il film parla della storia di due ragazzi cresciuti in un orfanotrofio e adottati dalla stessa famiglia, poco prima che compiano i 18 anni. Tra i due inizialmente non c’è alcuna simpatia, ma la convivenza forzata come fratellastri cambierà tutto. Rigel e Nica scopriranno che sono più simili di quanto potessero pensare e conseguenze saranno inaspettate per entrambi.

Foto che ci portano subito dentro al mondo di Fabbricante di Lacrime 🐺🦋 pic.twitter.com/b8NzX1lKoH — Netflix Italia (@NetflixIT) April 2, 2024

Per calarsi nel ruolo Biondo si è tinto i capelli, una scelta che molti fan hanno criticato. Lui ha risposto: “A me piacciono i fischi. Mi piace essere odiato, sottovalutato. Lo ricordo già dai tempi della televisione: il pubblico mi contestava, io li lasciavo fare. Sono qui per stupire. […] Al cinema c’è meritocrazia. Leggo spesso i commenti sui social: “Ma come, hanno scelto Biondo per un ruolo del genere?”. Ci andassero giù pesante. Li farò ricredere”. Intanto sono pure arrivati gli auguri dall’account ufficiale di Amici che ha postato una foto del tour promozionale di Fabbricante di lacrime: “In bocca al lupo“.

“Aiutatela, si è fatta male!”. Amici 23, panico in studio. Maria costretta a fermare tutto