“Aiutatela, si è fatta male!”. Amici 23, panico durante il serale della terza puntata, registrato il 4 aprile 2023 e che andrà in onda soltanto sabato 6 aprile 2024. Sembra infatti che durante la puntata sia successo qualcosa di mai capitato prima. Ma andiamo con ordine, visto che è stata una puntata davvero scoppiettante da tanti punti di vista, cerchiamo prima di capirci qualcosa. Prima di questo inconveniente infatti, sembra che ci sia stata una mezza rissa tra gli insegnanti: una discussione che è stata sanata da Giuseppe Giofrè.

Superguida Tv fa sapere: “Guanto Martina vs Mida sul bel canto sulle note de La donna cannone: viene annullato perché ritenuto non equo. Si scatena una immensa lite tra Anna Pettinelli e Lorella Cuccarini. Anna Pettinelli litiga anche con Cristiano Malgioglio e Giofré deve dividerli”. Malgioglio ar riguardo aveva già detto: “L’anno scorso mi faceva arrabbiare la Celentano e ora lei! Io sono pronto a litigare con tutti, non c’è problema!“.





Ma veniamo al problema della puntata: c’è stato un brutto imprevisto sul palco, almeno sembra. Una mattonella infatti si sarebbe staccata da terra e avrebbe ferito una ballerina. È successo tutto in un istante durante il guanto di sfida tra Giovanni Tesse e Nicholas Borgogni. A questo punto pare che si sia rotta una mattonella, subito riparata. Il problema è che nel frattempo una ragazza si è fatta male, tagliandosi la pianta del piede.

Ma andiamo a vedere cosa hanno detto i presenti in studio. Ad avere avuto la peggio da questa situazione è stata Gaia che, mentre stava ballando, una scheggia le si è conficcata nel piede. I presenti dicono “niente di grave” e fanno sapere che poco dopo l’avrebbero subito aiutata a toglierla. Gaia è rimasta per tutto il tempo in studio e non è stata costretta ad andare in infermeria, per fortuna.

🔴 Entra una scheggia nel piede di Gaia, poi rimossa, quindi ora tutto ok 🔴#AMICI23 #amicispoiler — 𝗚𝗢𝗦𝗦𝗜𝗣 𝘁𝘃 (@gossiptv__) April 4, 2024

Anche Gossip Tv e Superguida TV confermano la faccenda: “La terza manche la vincono gli Zerbi – Cele. Al ballottaggio finiscono Lil Jolie e Gaia. Siccome la loro squadra è di soli tre componenti sono solo in due a sfidarsi per il ballottaggio finale. Gaia viene salvata e va Lil Jolie a rischio eliminazione. In questo ballottaggio c’è stato un imprevisto, Gaia balla un altro pezzo modern con una una scheggia sotto il piede. Per fortuna però poi la rimuovono subito e non ci sono problemi“.

