Anticipazione bomba su Amici 23, nella terza puntata del serale ci sarà un’eliminazione pesantissima. Come molti sanno, infatti, la puntata che va in onda sabato su Canale 5 viene in realtà registrata nella giornata di giovedì. Un informatore rivela che ci sarà un’uscita che farà discutere parecchio. Non appena si è diffusa la voce sui social sono fioccati i commenti: “La volevano far fuori e ci sono riusciti. Amici non premia più il talento ma i follower sui social”.

“Mi auguro che non si vero, perché sarebbe uno scandalo”, questo il tenore dei commenti mentre nella scuola Mida ha avuto un acceso confronto con Anna Pettinelli che lo ha invitato a cantare senza autotune. Dura la risposta del cantante. “È una paraculata. Come dire ‘ti devo per forza sentire senza autotune’”.





Amici 23, Sarah Toscano potrebbe essere la prossima eliminata

E ancora: “Non ha scelto Withney Houston perché se no era assolutamente non equo, ma per me rimane non equo. Il fatto che tu mi chiedi di togliere l’autotune è quello che è fastidioso. Io devo essere libero di interpretare una cosa come la voglio fare io, nel mio stile. “Se io canto con l’autotune, canto con l’autotune. Non deve essere un problema per te”.

“Se non ti piace sono cai tuoi, non possono essere cai miei. È assurdo che un professore qua dentro sia ancora con questo tarlo nella testa”. Un’ altra cantante. Sarah Toscano, è l’indiziata numero uno per lasciare la scuola di Amici 23. Già nei giorni scorsi Sarah era apparsa preoccupata. “L’altra volta ero arrivata bene in classifica, ora terzultima, l’ultima dei cantanti proprio”.

Mi fa male vedermi lì, il pubblico è la prima cosa, poi non mi sono sentita neanche troppo bene alla prima puntata. Il rischio c’è, so benissimo che potrei tranquillamente uscire io, non sono stupida. Non so se ci arrivo alla terza puntata”. Si era salvata, ma stavolta potrebbe non essere così fortunata.