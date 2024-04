La scelta di Brando, una delle più chiacchierate degli ultimi anni, è arrivata nei giorni scorsi. Il tronista ha scelto di lasciare Uomini e Donne insieme a Raffaella, preferita a Beatriz. I riflettori su di loro, tuttavia, non si sono ancora spenti. Emergono nuovi particolari sull’esperienza di Beatriz, a raccontare tutti i dettagli è stata lei al magazine di Uomini e Donne rivelando, tra l’altro, alcuni segreti sul suo rapporto con Tina Cipollari. Prima però ha parlato delle ore immediatamente successive la scoperta di essere la non scelta.

“Sono arrivata a casa abbastanza tardi, ma per fortuna sono riuscita a vedere dei miei amici, che mi hanno portato hamburger e gelato, e a trascorrere del tempo con loro per svagarmi. È stata una serata abbastanza tranquilla”, racconta. “Nei giorni successivi alla scelta ho fatto mente locale, mi sono dedicata a un esame di auto-consapevolezza anche perché non credo ci sia molto da dire o confidare”.





Uomini e Donne, Beatriz racconta il suo rapporto con Tina Cipollari

“Scegliere, soprattutto nel caso di Uomini e Donne, significa andare verso ciò che ti è più affine ed escludere ciò che non lo è. Evidentemente io e Brando non lo eravamo, ciò non vuol dire che io sia sbagliata o lui sia sbagliato: è questione di incompatibilità. Per questo, come le ho detto prima, sto bene”. Poi ha parlato di Tina Cipollari, con la quale gli scontri erano all’ordine del giorno.

Per l’opinionista ha parole a sorpresa: “Le dico grazie. A oggi ammetto che trovarmi di fronte una donna con il carattere forte come il mio (se non di più!) in realtà mi ha migliorata come persona. Ho sviluppato una grande pazienza che non sapevo di avere. In uno dei libri che sto leggendo c’è scritto che in realtà il nostro “nemico” è il nostro insegnante proprio perché aiuta a stimolare la virtù della pazienza e quindi a migliorare”.

Il dolore per non essere stata scelta da Brando è comunque forte: “Non ce n’è uno ma tantissimi e io, per fortuna o purtroppo, ho una buona memoria. Non sarà facile dimenticare quello che c’è stato”. E Brando? Nessun commento su Beatriz, è impegnato a costruire il suo futuro con Raffaella.