Amici 23, quando manca ormai pochissimo alla terza puntata del serale la tensione è alle stelle. Nelle ore scorse Lil Jolie, la cantante che ha rischiato di uscire sia nella prima che nella seconda puntata, è letteralmente sbottata. I commenti del pubblico si spaccano, tra chi la difende e chi invece pensa che le sue posizioni siano troppo distanti dalla realtà. “La grande pecca di Lil e la poca umiltà. A me non arriva quando canta e oggi ho capito il perché”.

“Non canta per il piacere di farlo e per emozionare ma perché è in competizione canora con gli altri e questo preclude il dare emozione piena quando canta”, si legge su Instagram. Tra chi la difende: “Lil purtroppo il tuo talento non è premiato. Alla maggioranza del pubblico piace la frivolezza. E A te non appartiene. E poi i giudici sono ampiamente schierati e già è tutto scritto”.





Amici 23, Lil Jolie sbotta in casetta lo sfogo della cantante

“Ma tu resti la più dotata e la più brava impara a fregartene fai la finta tonta, altrimenti ci rimani sempre male”. A far perdere la testa a Lil Jolie il commento di Michele Bravi che si dice convinto del fatto che la cantante non si lasci completamente andare. “Però, io adesso mi sono rotta il c***! Mi sono lasciata andare, non capisco che cosa cavolo devo fare”, è esplosa Lil.

“Perché mi sento messa in secondo piano, perché la mia riservatezza, mista a tante cose, che forma la mia personalità, è percepita come una chiusura e non è lo stesso per Holden? Cerco di comunicare sia con il timbro, ma anche con la pancia. So io quello che provo, c’è un’inquietudine e forse una voglia di rivalsa, riscatto, per i sacrifici che ho fatto per la musica, ma non arriva mai niente”.

Quindi conclude: “Vorrei che qualcuno mi sapesse leggere dentro, ho un mondo dentro e mi sembra di essere un libro aperto mentre canto”. Una cosa è certa, la terza puntata del serale sarà ad altissima tensione. Staremo a vedere cosa succederà.