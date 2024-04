Uomini e Donne, potrebbe esserci una data per la scelta di Ida Platano, ancora indecisa tra Pierpaolo e Mario. Secondo molti la dama bresciana non arriverà a concludere il suo trono, alletta dal possibile ruolo di opinionista, mentre secondo altri bisognerà aspettare ancora un bel po’. Nelle settimane scorse sembrava Ida avesse deciso di scegliere Mario, poi le cose sono cambiare. Il cavaliere, in studio, ha spiegato perché non è più intenzionato a corteggiare Ida.

La loro frequentazione è andata avanti tra alti e bassi. Nel corso dei mesi gli scontri non erano mancati. Mario era stato accusato da Tina Cipollari di avere due facce. “Lui è bravo a rigirare le frittate, nemmeno il primo chef d’Europa lo sa fare meglio”, aveva detto. E anche il pubblico si era schierato, per una volta, accanto all’opinionista.





Uomini e Donne le ultime scelte in onda il 27 e il 31 maggio

Le anticipazioni svelano che nelle prossime puntate Ida deciderà di non uscire con nessuno dei due, lasciandoli entrambi a casa. Ma non è tutto, perché Mario e Pierpaolo non avrebbero chiesto di lei alla redazione e non avrebbero nemmeno proposto di fare un’uscita. Un disinteresse, questo, unito alla mancata reazione in studio che porteranno Ida a pensare di lasciare il trono senza scelta.

Alla fine le famose reazioni le ha ottenute e dopo aver ballato con entrambi farà dietrofront e deciderà di restare. E la scelta arriverà. Quando? Probabilmente nei giorni in cui la trasmissione finirà per quello che diventerà il trono più lungo di sempre, durato un’intera stagione. Uomini e Donne terminerà a fine maggio. L’ultima settimana di programmazione sarà dal 27 al 31 maggio.

“Sono queste le puntate in cui si assisterà alle scelte dei tronisti in carica e anche alle decisioni finali dei protagonisti del trono over, i quali decideranno se portare avanti o meno le frequentazioni con i protagonisti del parterre over che hanno avuto modo di conoscere nel corso dei mesi di permanenza in studio”, scrive Blasting News. Ed in cui, secondo il pubblico, vedremo la scelta di Ida.