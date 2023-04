Rivelazioni scottanti su Cristina Scuccia, pronta a fiondarsi nell’esperienza dell’Isola dei Famosi 2023 a partire dal prossimo 17 aprile. Ma ora è stato tirato fuori un retroscena clamoroso, che metterebbe in discussione tutta la sua vita. Una persona che ha detto di sapere tutto sull’ex suora ha svelato dei dettagli pazzeschi, ma avere conferme ufficiali sarà difficilissimo. Anche perché la diretta interessata non potrebbe mai fare una confessione del genere, anche se queste voci avessero davvero fondamento.

Cristina Scuccia si è raccontata anche a Verissimo nelle scorse settimane ed è felicissima di approdare all’Isola dei Famosi 2023. Dopo The Voice, si tratterà di un’altra avventura stavolta molto più complicata, visto che dovrà lottare con prove di sacrificio in Honduras. Adesso, però, il sito Leggo ha riportato alcune informazioni date da Deianira Marzano, che a sua volta ha ricevuto questa confidenza da una sua follower. Una situazione da tenere sotto la lente di ingrandimento.

Cristina Scuccia all’Isola dei Famosi 2023: il retroscena clamoroso su di lei

Da quando Cristina Scuccia è stata annunciata come naufraga dell’Isola dei Famosi 2023, le polemiche non si sono praticamente mai interrotte. Soprattutto le persone più religiose hanno condannato questo cambiamento repentino dell’ex suora, che dopo aver lasciato il convento si è ora spinta fino a partecipare ad un programma televisivo. Ma ora stanno uscendo fuori dei rumor negativi sul suo conto, infatti è stata accusata di aver commesso qualcosa di davvero molto spiacevole.

Una compaesana di Scuccia ha fatto sapere alla Marzano che la concorrente dell’Isola avrebbe finto in tutti questi anni, infatti sognava un futuro da cantante e quindi nel mondo dello showbiz sin da quando era una bambina. Poi ha scelto la strada religiosa solo per convenienza e avrebbe attuato una strategia ben precisa. Quindi, non avrebbe mai avuto la volontà di diventare suora, stando a queste accuse durissime della follower di Deianira. La diretta interessata ha reagito col rigoroso silenzio a queste dichiarazioni bomba.

Tra i tanti commenti sotto la notizia di Cristina all’Isola è spuntato anche quello di Eva Grimaldi: “L’Isola è dura e faticosa ed è per questo che ti dico: vivitela come una vera naufraga. Sarà un viaggio bellissimo”. E in tanti hanno manifestato il grande interesse a vederla in questo reality show.