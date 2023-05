Cristina Scuccia è innamorata. Durante l’ultima puntata dell’Isola dei Famosi 2023 la naufraga si è aperta e parlato di una persona incontrata prima di partire per l’Honduras: “Se mi manca qualcuno? Poco prima di iniziare questa avventura avevo premesso che non avrei mai detto nulla, ma.. Ormai.. Ho conosciuto una persona a Madrid. Ci conosciamo da pochissimo. Questa persona è entrata in punta di piedi nella mia vita, tengo tanto a lei, è una persona importante. Mamma scusa se vieni a sapere questa cosa così in tv”.

Sempre in diretta, Ilary Blasi e anche Vladimir Luxuria hanno provato a fare diverse domande ma Cristina Scuccia non ha dato troppi dettagli: vuole parlarne prima con sua madre, quando tornerà in Italia. Qualche giorno dopo è tornata sull’argomento. In un momento di confidenze, Marco Mazzoli le ha chiesto tra le righe se le piacciono le ragazze: “Stavo per farti la domanda… pensavo che ti piacessero le donne e non ci sarebbe niente di male“.

Cristina Scuccia innamorata: “Devo confessare una cosa”

“Sono fidanzata, ho una persona che mi aspetta fuori. E come dici tu non ci sarebbe niente di male – ha risposto in modo molto tranquillo Cristina Scuccia – Anche perché sono in una fase della mia vita in cui non voglio etichette. Siccome ne ho già avuta una bella grossa, adesso non le voglio di nessun tipo”.

La concorrente dell’Isola dei Famosi 2023 dice di essere “libera e felice e ho anche qualcuno. Ho una persona e c’era già prima de L’Isola. Poco prima che entrassi l’ho conosciuta”. “Ti dico solo che questa notte ho sognato un neonato. Però io quando mi sono svegliata ho avuto la sensazione che fosse mio. Mi ha lasciato addosso un senso di maternità molto grande. La mia età? Ho 35 anni”.

Cristina parla della sua relazione e del desiderio di diventare mamma! #Isola pic.twitter.com/obB7Nb1Lhm — L'Isola dei Famosi (@IsolaDeiFamosi) May 26, 2023

Questa chiacchierata confidenziale con Marco Mazzoli si conclude con un’altra confessione di Cristina Scuccia, sempre relativa alla persona misteriosa che l’aspetta fuori: “E devo anche confessare una cosa. Quando guardo il mare penso a questa persona. Perché mi ha detto ‘quando vedrai il confine tra cielo e mare lì ci sono io in quel confine’. E quindi ogni volta che vedo questo confine penso… a questa persona”.