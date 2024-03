Come abbiamo raccontato anche su queste colonne, al Grande Fratello è finalmente scattato qualcosa in più della semplice amicizia tra Sergio e Greta. Nelle ultime ore si sono avvicinati sempre di più fino a baciarsi dolcemente sulle labbra. Ce ne è voluto di tempo, perché lei fino a poco fa era ancora bloccata, frenata. Lo hanno notato tutti ma è stata proprio lei a spiegare a Letizia i motivi.

La ex single di Temptation Island ha ammesso che ci sono alcune cose nella sua vita che non ha ancora superato, ecco perché in questa esperienza al reality show di Canale 5 è come se ci fosse per metà. Da Sergio è molto attratta fisicamente, ma è la componente mentale che per il momento non le è scattata. Sente dunque il bisogno di risolvere prima alcune faccende personali, e poi aprirsi ad una nuova relazione.

GF, la mamma di Greta sciocca il pubblico

È certamente presto per parlare di relazione ma come abbiamo visto successivamente, poi Greta ha ceduto. E anzi, lo abbiamo raccontato nell’articolo che trovate proprio qui sopra, è stata lei ad avvicinarsi al viso di Sergio e baciarlo. Ma torniamo al video con Letizia che è stato ovviamente visto dalla mamma della concorrente.

Marcella Bonifacio, questo il suo nome che è ben noto ormai al pubblico del Grande Fratello, ha condiviso tra le sue Storie di Instagram questa clip che poi ha voluto commentare. Ovviamente lei conosce la figlia come nessun altro al mondo ma le sue parole hanno destabilizzato molti utenti.

Questa praticamente dice che è normale che la figlia stia con Sergio, ma solo perché lui è l'unico rimasto, lei NON HA ALTRE SCELTE e quindi ci sta…

Scusate, ma è normale che una madre abbia questa considerazione della figlia? Ma che schifo.#GrandeFratello #serginers #sergetti pic.twitter.com/eTueYfcmsZ — 🍉 Wanda 🇵🇸 (@bebe_am9) March 13, 2024

In breve ha detto che è normale che sua figlia si sia avvicinata a Sergio perché di fatto è l’unico all’interno della casa con cui dare luogo a un flirt. Nel momento in cui Greta uscirà dal contesto nel quale si trova, quindi la casa del GF, si renderà conto di tutte le infinite possibilità che ha e, di conseguenza, manderà a quel paese Sergio. Al di là dei giudizi, che non sono mancati (“Pessima”, “Squallida”, “Che schifo” tra i tanti), per molti questo è un commento non proprio edificante nei confronti di sua figlia. Oltre che poco carino verso Sergio.