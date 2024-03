Sergio e Greta al Grande Fratello, finalmente è scattata la passione. In questi mesi si è instaurato un bellissimo rapporto tra i due concorrenti, una complicità e un feeling che ha fatto sognare migliaia di telespettatori del reality. Ma finora non era successo niente. Lei, ex single di Temptation Island con un passato con Mirko è sempre stata molto cauta nell’esternare i propri sentimenti verso Sergio ma di fatto anche in generale nella casa.

Nonostante il blocco e il vivere questo avvicinamento con il freno a mano tirato, è innegabile che anche lei provi qualcosa di speciale. Lui invece è sempre stato più aperto, diretto. Come mostrato anche in una clip in diretta, non si è mai tirato indietro nel farle avances, a volte anche in modo insistente come osservato da diversi utenti.

Leggi anche: “Non puoi farmi questo”. Grande Fratello, Alessio contro Maddaloni: parole pesanti





GF, finalmente il bacio tra Sergio e Greta

Tanto per fare un esempio di quanto non abbia mai nascosto la sua attrazione, appena rimasti soli in cucina il concorrente le aveva sussurrato all’orecchio: “Vorrei tanto fare l’amore guardandoti negli occhi“. Insomma, se non è questa una dichiarazione… Ma solo nelle ultime ore lei ha si è esposta.

Dapprima Greta ne ha parlato con Rosy, poi insieme a Sergio è scattata la confessione ad Alessio. E ora il GF ha tirato fuori il video di questo famoso bacio. I due sono distesi l’uno accanto all’altra e lui sta intonando una canzone mentre lei lo fissa senza dire una parola. Ma non appena lui si interrompe si avvicinano, si abbracciano e lei si avvicina per dargli un dolce bacio.

Anche Beatrice Luzzi, che poi si è avvicinata, ha voluto fare le sue congratulazioni: “Che bello, sono molto emozionata per voi. L’attesa crea molta più intimità e desiderio“. Inutile dire che il video del bacio ha fatto scatenare i fan: “Troppo belli”, “Finalmente”, “È amore vero”.