“Ma che vuoi da me?”. Grande Fratello, Alessio contro Maddaloni. Falsone decide di sfogarsi e non ci va di certo leggero. I ragazzi, ieri sera, hanno deciso di trascorrere qualche ora fuori alla veranda per farsi due chiacchiere e passare un po’ di tempo insieme all’aria aperta. Così, nel corso della serata, Alessio, che era in vena di chiacchierare, ha voluto dire una cosa che ha lasciato il segno.

Il ragazzo, che si sta frequentando ufficialmente con Anita, ha fatto sapere di essere parecchio innervosito dall’atteggiamento che gli ha riservato Marco Maddaloni durante l’ultima diretta. Tutto questo dopo aver visto la clip del famoso “tip-tap” in cui, poco dopo, Maddaloni gli aveva consigliato con ironia, di stare lontano da Perla. A questo punto Alessio decide di ribattere, ma a scoppio ritardato e dice: “Capisco che vuole bene a Mirko, ma io che gli ho fatto?”.





Poco dopo, a prendere le difese di Marco arriva Perla che gli fa notare che Mirko e Marco Maddaloni sono davvero molto legati uno con l’altro. Non solo, che lo sportivo ha solo “fatto un commento leggero”, senza cattiveria. Alessio Falsone allora ha detto: “Non voglio litigare con Marco, ma io onestamente non lo avrei fatto”.

A quel punto, Alessio racconta agli altri che si sarebbe aspettato da parte del judoka molta più comprensione e umanità. Eppure, dice, così non è stato: “anziché placare gli animi, infatti, non ha fatto altro che alimentare il tutto”, scrivono sul portale del Grande Fratello. Che poi Alessio Falsone è sicuro di poter dimostrare la sua contrarietà ai fatti e che quando uscirà da lì, la prima cosa che farà dar parlare proprio con Maddaloni e chiarirsi con lui: “Il tempo è galantuomo”.

Quella che sembra quasi una minaccia però troverà terreno fertile solo all’uscita del ragazzo, che per il momento non è in lizza per la vittoria finale. La domanda ora è questa: Alessio riuscirà a chiarire con Marco o i due finiranno ben presto per scontrarsi, magari durante la prossima diretta del Grande Fratello 2023?

