Non si arresta la polemica sull’Isola dei Famosi, soprattutto dopo il ritiro di Peppe Di Napoli. Infatti, dietro l’abbandono ci sarebbe dell’altro stando alle ultime indiscrezioni trapelate nelle scorse ore. L’ormai ex naufrago ha rotto il silenzio, dando la sua versione dei fatti: “Abbandono L’Isola dei Famosi perché sono stanco, non ce la faccio più a farla. Chiedo scusa a tutti gli italiani però io abbandono l’Isola e me ne vado”.

Poi fuori dall’Isola dei Famosi, una volta ufficializzato il ritiro di Peppe Di Napoli, il pescivendolo-influencer ha esclamato: “Purtroppo per problemi fisici ha dovuto abbandonare il programma! Grazie Italia, grazie Napoli e grazie all’immenso staff di Mediaset Infinity e Banijay Italia. Un’esperienza che porterò sempre con me”.

Isola dei Famosi, ritiro Peppe Di Napoli: “Cosa si nasconde dietro l’addio”

Ma adesso starebbe emergendo un’altra verità dietro l’addio all’Isola dei Famosi dell’uomo. Il ritiro di Peppe Di Napoli sta facendo rumore e anche scalpore, infatti sui social è stata diffusa una notizia di tenore completamente diverso. Un utente ha fatto il paragone anche con un’ex concorrente del Grande Fratello Vip e ha messo sullo stesso piano le due vicende.

In un’immagine è apparsa anche Elenoire Ferruzzi, ma l’utente in questione del social X ha puntato il dito soprattutto contro Peppe Di Napoli: “Questi personaggi vengono solo per prendere i soldi e poi una volta arrivati hanno finito e vogliono tornare a casa. Perché solo quello volevano fare, perché noi siamo fessi no? Morti di fame“.

Sono tanti però anche i fan che si sono dispiaciuti per il suo ritiro. Vedremo nei prossimi giorni se Peppe Di Napoli replicherà anche a queste accuse per fornire definitivamente la sua versione.