Giovedì 16 gennaio è andato in onda un nuovo episodio del Grande Fratello, che ha visto il ritorno di Helena Prestes nella Casa e il confronto tra Lorenzo Spolverato e il Guru della moda. Ecco cosa è accaduto durante la diretta su Canale 5. Helena Prestes, eliminata dal Grande Fratello nella puntata del 13 gennaio, è tornata ieri sera, 16 gennaio, nella Casa. La modella brasiliana ha richiesto un incontro con Lorenzo Spolverato, con il quale aveva avuto una certa complicità all’inizio del programma, prima che lui iniziasse una relazione con Shaila Gatta, che invece aveva avuto un flirt con il pallavolista argentino Javier Martinez.

Nel corso dei mesi trascorsi dentro la Casa, il legame tra i due si era trasformato notevolmente. Dall’amicizia a un possibile interesse, dopo che Lorenzo ha iniziato a frequentare Shaila i due sono passati a un rapporto fatto di alti e bassi che poi si è trasformato in un atteggiamento di totale menefreghismo. “Il tuo atteggiamento è cambiato rispetto alla complicità e all’attrazione che c’era all’inizio. Poi ho visto una parte di te che mi ostacolava”, ha detto Lorenzo a Helena.

Nikita svela cosa ha fatto con Helena dopo il Grande Fratello

“Nell’ultimo periodo sei diventata una sorta di ostacolo per me e per la mia relazione”, ha dichiarato Lorenzo. Helena, visibilmente delusa, ha risposto: “Per me tu hai sempre e solo giocato con me. Racconti tante di quelle bugie solo per convenienza. Cerchi di manipolare tutta la Casa. Tu ami soltanto te stesso e questo dice tanto di te. Ci ho provato a vedere il bello in te, ma non c’è”. “Sei una persona cattiva”, ha concluso senza troppi giri di parole la modella, rientrata in casa per avere un confronto con Lorenzo e salutare i suoi amici.

Dopo la sua uscita dalla Casa, Helena è stata raggiunta da Nikita Pelizon, ex concorrente del Grande Fratello VIP, con la quale ha condiviso la prima notte fuori dal programma. Nikita ha raccontato in un’intervista a Superguidatv: “Quando è uscita l’ho aiutata a portare le sue cose in hotel e poi abbiamo chiacchierato fino alle 5 della mattina e poi abbiamo dormito insieme fino alla sua partenza”.

Nikita ha anche parlato del televoto che ha suscitato molte polemiche sui social: “Sui social si sta scatenando un putiferio perché non si capisce bene come è andato il televoto. Helena ha visto ora quello che è successo fuori, ha visto chi era il preferito e chi no, chi era il protagonista dell’edizione, ha capito quanto fosse potente come concorrente e pertanto difficilmente rientrerà. Staremo a vedere”, ha concluso.