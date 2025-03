Grande Fratello, Shaila, Chiara e Zeudi commentano le ‘gesta‘ di Helena e Javier. Non ci sono soltanto Lorenzo e l’ex velina a ‘dare spettacolo’ nella Casa lasciandosi andare a momenti di passionalità praticamente ovunque, pure sul tavolo della cucina. Da qualche tempo, infatti, alla coppia stanno rispondendo anche la modella brasiliana e il pallavolista argentino.

Dal momento in cui Zeudi Di Palma si ha fatto un passo indietro, Helena e Javier hanno iniziato a vivere più intensamente la loro storia d’amore. Tanto che in più di un’occasione avrebbero fatto l’amore tra le quattro mura del GF. Ovviamente la cosa non è passata inosservata e adesso, a 20 giorni dalla fine dello show, sono arrivati i commenti di Shaila Gatta, Chiara Cainelli e Zeudi Di Palma sull’intimità degli Helevier.

Ad aprire il discorso è stata Zeudi che ha riferito alle amiche: “Hai visto come urlava? Io ero entrata e loro se ne erano accorti. Gli volevo dire di fare silenzio ma poi avrebbero risposto con provocazioni. Lei questo vuole”. Subito Chiara conferma: “Hanno urlato tutto il tempo. C’è stato un concerto di gemiti, sapevo tutte le posizioni che stavano facendo”.

Anche Shaila Gatta ha detto la sua su questa situazione: “Hanno fatto pure doppietta. Quando fai l’amore non urlare almeno. A me e Lorenzo ci avete mai sentiti? Va bene tutto, ma siamo in casa con altre 10 persone”. Il video di questi commenti ha fatto il giro dei social e sono fioccati i commenti, a favore e contro le inquiline.

C’è chi ha commentato: “se ti fa urlare a letto è quello giusto 💋”. Ma c’è anche chi, in qualche modo, da loro ragione: “Ma scusate non potrebbero andare a dormire nella stanza libera? Perché tutto questo mi pare esibizionismo”. Alcune credono che dietro queste parole ci sia solo invidia: “La realtà dei fatti che loro stanno in bianco! Zeudi rosica avrebbe preferito esser lei al suo posto! 😂😂😂”.

