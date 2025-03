Helena Prestes ha sorpreso i fan del Grande Fratello con una riflessione inaspettata: ha ammesso di essere pentita di aver accettato il ripescaggio avvenuto due mesi fa. Confidandosi con Stefania Orlando, Helena ha rivelato che forse sarebbe stato meglio rimanere fuori dalla casa e dedicarsi ai numerosi impegni professionali che aveva in sospeso. Negli ultimi giorni, la modella ha vissuto momenti difficili all’interno della casa, tra cui diversi scontri con Javier Martinez. Questo clima teso potrebbe aver contribuito al suo stato d’animo e alla sua inaspettata ammissione.

Durante una conversazione mattutina in giardino con Stefania Orlando, Helena ha manifestato le proprie insicurezze: “Forse non dovevo rientrare, ero già felice e mi sentivo amata,” ha confessato, lasciando intuire che la permanenza nel reality non le stia dando le soddisfazioni sperate. L’ex volto di Pomeriggio Cinque ha cercato di incoraggiarla, spronandola a resistere: “Tu devi arrivare dove devi arrivare, tieni duro,” le ha detto con convinzione. Ma la Prestes non ha esitato a ribadire il suo rammarico: “Avevo un sacco di cose da fare fuori e sono rientrata, sono un po’ pentita.” Tuttavia, ha sottolineato che la sua relazione con Javier è stata l’unico aspetto positivo del suo ritorno in gioco.

Leggi anche: “Ha già perso, tonfo clamoroso”. Grande Fratello, esce il sondaggio sulla finale ed è inaspettato





GF, Helena fa dietrofront: “Sono pentita, non dovevo farlo”

Le parole di Helena hanno diviso i telespettatori, generando un acceso dibattito su X. Alcuni hanno interpretato il suo pentimento come una conseguenza del fatto che il suo percorso non stia andando come previsto, mentre altri l’hanno criticata per la mancanza di riconoscenza nei confronti di chi l’ha sostenuta.

Tra i commenti più significativi si leggono opinioni contrastanti: “Dici così perché le cose non stanno andando come avevi previsto”, “Parla così perché non è più al centro delle dinamiche”, “Pensava di fidanzarsi con Javier e tenersi il supporto delle Zelena, le è andata male”. Altri, invece, hanno preso le sue difese: “Basta attaccarla senza motivo, ha parlato bene di Javier”, “Si è pentita e ha trovato l’amore della sua vita? Mah”.

Oltre al pentimento per il ripescaggio, il 12 marzo Helena ha sollevato dubbi anche sui risultati degli ultimi televoti. Commentando la scelta del pubblico di eleggere Zeudi come finalista del Grande Fratello, la modella ha fatto un’osservazione sui voti provenienti dall’estero: “Questi voti internazionali che prima non valevano e adesso valgono, io non lo so”. Stefania Orlando ha prontamente ribattuto: “Chi l’ha detto che non valgono? Nella mia edizione valevano pure tanto”.

Ma Helena ha insistito: “Me l’ha detto un uccellino, e secondo me non dovrebbero valere i voti da fuori dall’Italia”. Anche questa affermazione ha scatenato reazioni contrastanti tra i fan del reality. In molti l’hanno accusata di incoerenza, evidenziando che lei stessa ha beneficiato dei voti internazionali per rientrare in gioco: “Adesso i voti internazionali non dovrebbero valere perché sono andati a Zeudi, ma quando sono serviti per farla rientrare andavano bene, vero?”.

Tra pentimenti, polemiche e dubbi sul regolamento, il percorso di Helena Prestes nella casa del Grande Fratello continua a far discutere. Con la finale sempre più vicina, la modella dovrà decidere se continuare a lottare o arrendersi alla sensazione di aver fatto la scelta sbagliata tornando nel reality.