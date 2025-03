Grande Fratello, pochi giorni e anche questa edizione chiuderà i battenti. È la 18esima e, stando alle ultimissime voci, potrebbe essere l’ultima condotta da Alfonso Signorini. La prossima, che tornerà in onda a settembre, potrebbe infatti essere affidata a Veronica Gentili, sostiene Deianira Marzano. Non c’è nessuna conferma al momento, tanto più che Signorini non ha mai detto pubblicamente di lasciare la guida del reality di Canale 5.

Tra l’altro Veronica Gentili, al momento al timone de Le Iene, è data anche per prossima padrona di casa dell’Isola dei Famosi, dopo la breve parentesi con Vladimir Luxuria. Ma anche qui zero ufficialità, almeno per ora. Tornando al Grande Fratello, l’attenzione è ora tutta sui finalisti e quindi sul possibile vincitore o vincitrice dopo Perla Vatiero dello scorso anno.

Leggi anche: “Ribrezzo, vergogna”. Grande Fratello, choc su Zeudi. Per colpa delle Zelena scoppia il caso





GF, sondaggio finale: chi ha la peggio

La finalissima è prevista per lunedì 31 marzo e ad oggi sono tre i concorrenti che di sicuro arriveranno a quella data: Zeudi Di Palma, Lorenzo Spolverato e Jessica Morlacchi. Il primo eletto è stato il modello, che al televoto ha sconfitto Javier Martinez. Poi è stata la volta di Jessica che ha avuto la meglio sulla super favorita Helena Prestes e infine la ex Miss Italia, che ha trionfato su Shaila Gatta.

Spetterà sempre al pubblico, attraverso il televoto, decidere il nome del concorrente che potrà portarsi a casa il montepremi del valore di 100mila euro, la metà dei quali sarà devoluta in beneficenza. Ma i sondaggi sono già aperti e quello realizzato dalla pagina X GF Vip – a cui alle 10:50 del 12 marzo hanno partecipato 4.495 utenti – parla già chiaro.

Chi vincerà? Il sondaggio vede in netto vantaggio Zeudi con l’83% dei voti, seguita da Jessica (13%) e Lorenzo, fermo al 4%. Insomma, una differenza abissale tra i voti ricevuti dall’ex Miss Italia e quelli degli altri due, soprattutto Lorenzo, battuto addirittura da Jessica.