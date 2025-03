Zeudi Di Palma, una delle concorrenti di questa edizione del Grande Fratello, è riuscita ad arrivare in finale, grazie anche a un fandom che l’ha sostenuta con forza fin dall’inizio. La sua nomination come terza finalista è stata senza dubbio una sorpresa per molti, ma non per il suo gruppo di sostenitori che grazie anche alla sua vicinanza con Helena le hanno permesso di essere arrivata così in alto. Le due avevano un’amicizia molto particolare, ma dopo il triangolo con Javier il rapporto si è sgretolato e le Zelena hanno iniziato a parteggiare solo per l’ex Miss Italia.

Dietro questo grande entusiasmo delle fan di Zeudi, si cela anche un aspetto decisamente controverso: in molti, infatti, ritengono che il suo fandom sia molto tossico. Le Zelena sono state al centro di polemiche in queste ultime ore, a causa di alcuni commenti particolarmente pesanti che sono stati lasciati sotto una foto della concorrente. La foto in questione la ritrae sdraiata in giardino, ma i commenti lasciati dalle fan hanno attirato l’attenzione per le loro frasi decisamente fuori luogo e decisamente esagerate, al limite del por***.

Affermazioni sessiste che se fossero state pronunciate da un uomo nei confronti di una donna, molto probabilmente avrebbero suscitato l’indignazione generale, specialmente da parte dei movimenti femministi e dei difensori dei diritti delle donne. La difesa di Zeudi da parte delle sue fan ha preso una piega che in molti ritengono esagerata proprio a seguito di quelle frasi lasciate sotto al post.

Zeudi ha sempre dichiarato di essere bisessuale, un aspetto che l’ha portata a essere un’icona per molte persone della comunità LGBT+ e su questo non c’è niente di male, anzi, è importante ricordare che il supporto delle persone LGBT è importante anche in contesti pubblici come la televisione, ma in questo caso i commenti hanno scatenato una vera e propria bufera.

Commenti imbarazzanti, che evitiamo di scrivere ma che sono leggibili nella foto pubblicata da un account si X che ha commentato: “Le fan di Zeudi hanno un’ossessione malata che, tra l’altro, la sessualizza in modo imbarazzante. Zeudi sarà pure in finale, ma ad avercela portata è un fandom tossico e disturbante. ESATTAMENTE DI COSA DOVREBBE ANDAR FIERA UNA VOLTA FUORI?”, si legge a corredo della foto che riporta dei commenti a dir poco imbarazzanti sulla concorrente.

Le fan di Zeudi hanno un’ossessione malata che, tra l’altro, la sessualizza in modo imbarazzante.



Zeudi sarà pure in finale, ma ad avercela portata è un fandom tossico e disturbante.



— F〽️ (@yoursfiercely) March 11, 2025

“Sto immaginando questi commenti da parte di uomini, che sarebbero stati additati come “maiali” o “pervertiti” o “falliti””, si legge ancora tra i commenti. “Esatto, la parità non può esistere solo quando fa comodo. Che viscide. Per non parlare del fatto che sono disposte a mandare foto delle tette a chiunque per avere voti Ma dove siamo finiti? Da donna vedere tutto questo fa solo INDIGNARE”, “Urliamo ai nostri diritti solo quando ci fa comodo. Anche io sono indignata e spaventata da quello che può fare un fandom solo per un reality”, “E hanno anche il coraggio di definirsi femministe… Se fossero stati uomini a scrivere robe del genere avrebbero gridato alla misoginia. Ma siccome sono donne (e lo dico da donna) a scrivere queste cagate va tutto bene, no? SCHIFO, RIBREZZO, VOLTASTOMACO”, si legge ancora.