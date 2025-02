Il Grande Fratello ha regalato una serata romantica alla nuova coppia nata all’interno della Casa. La fotomodella brasiliana e il pallavolista argentino hanno così potuto trascorrere una notte da soli, lontano dagli occhi indiscreti degli altri concorrenti. E, ovviamente, hanno celebrato al meglio l’inizio della loro relazione. Il tugurio si è trasformato in un vero e proprio nido d’amore. Al loro arrivo, hanno trovato una cenetta per due, con palloncini a forma di cuore sparsi ovunque.

Javi ed Helena hanno cenato insieme, parlando un po’ di loro e dei loro sogni per il futuro, una volta terminata l’avventura nel reality di Canale 5. Ma non solo: ad attenderli c’era anche un letto a baldacchino. Dopo aver mangiato, baci e abbracci si sono susseguiti, e quando si è spenta la luce, tra i due è esplosa la passione.

“Fuori dalla casa”. Grande Fratello, male male per Zeudi: cosa è successo nelle ultime ore





Grande Fratello, Javier e Helena si raccontano dopo il tugurio

Dopo la nottata trascorsa insieme, il pubblico ha notato la carta di un preservativo accanto al letto dove dormivano Helena e Javier, prova che i due avevano avuto un rapporto. Tornati nella casa, la nuova coppia si è appartata per alcune confidenze relative proprio alla notte trascorsa insieme. “Da questo punto di vista fisico noi due ci stiamo conoscendo ora, ma tu devi sentirti molto libera. Ci sta che dormiamo insieme, secondo me saranno più le volte che dormiremo insieme”.

“Però se vuoi dormire con Amanda una notte io non mi offendo, tu non devi mai farti problemi con me, perché io non sono un uomo che si offende. Sappi anche che non sono troppo geloso o possessivo. Se vuoi stare con me vieni e io sono felice, ma fai sempre ciò che vuoi. […] È stato bello fare l’amore con te, anche se al situazione era un po’ imbarazzante, io almeno ero imbarazzato. Però è stato molto bello, anche se stavo un po’ pensieroso del contesto e delle telecamere, però penso che siano normale“, ha detto Javier a Helena.

“Anche per me è stato molto bello. – ha detto Helena a Javier – Anche io ero un po’ imbarazzata. Se almeno fossero state girate le telecamere sarebbe stato meglio. Certo che è normale pensare anche a quello. Comunque stasera dormo volentieri con te, prima pensavo che scherzassi quando me l’hai chiesto di dormire insieme. Poi certo, anche io sono molto libera e non possessiva, quindi anche tu puoi fare stare tranquillo“.