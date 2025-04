A quasi una settimana dall’inizio di The Couple, il nuovo reality show di Mediaset condotto da Ilary Blasi, i concorrenti iniziano ad aprirsi sempre di più. Tra questi, Antonino Spinalbese, hairstylist ed ex compagno di Belen Rodriguez, si è lasciato andare ad alcune considerazioni sulla sua esperienza al Grande Fratello Vip. Nel 2022, Antonino ha partecipato alla settima edizione del GF Vip, condotta da Alfonso Signorini, un’avventura che – come ha rivelato in queste ore nella casa di The Couple – non è stata semplice.

Durante la sua permanenza nella casa più spiata d’Italia, Antonino Spinalbese aveva attirato l’attenzione del pubblico per il suo modo di fare, ma anche per alcune dichiarazioni considerate sessiste da molti spettatori, come per esempio il paragone di alcune donne con cui era stato e le auto. Il suo comportamento, in particolare con alcune donne della casa come Oriana Marzoli non era piaciuto al pubblico e spesso era finito sotto l’occhio del ciclone.

Leggi anche: “Perché non hanno censurato?”. The Couple, la regia lascia parlare Brigitta Boccoli e il pubblico è scioccato







The Couple, Antonino Spinalbese parla del Grande Fratello Vip

“Non mi sentivo a mio agio lì dentro”, ha detto Antonino Spinalbese parlando con alcuni coinquilini. “Non c’entravo niente. Poi c’erano personaggi come Attilio, tipo altri in cui mi ci rivedevo e dicevo ‘dai ok, se ci sono loro mi sento a mio agio, capito?’”.

“Mamma che urto questo qui…come caxxo si fa a scegliere gente che ga mostrato di essere insipida in discorsi e valori? Ci vorrebbe Onestini per zittirlo, solo che quello è dall’altra parte del pianeta e sta conquistando consensi”, “A me questo mi è sempre stato e mi starà sempre sulle balle”, “Zero era, zero rimane”, scrivono alcuni su X, dove è stato pubblicato il video di Antonino che parla della sua esperienza al Grande Fratello Vip.

Lui si sente veramente stocazzo. Era un comodino reso rilevante solo dalle donne con cui flirtava, unica dinamica interessante: l'operazione al culo. Per il resto ce lo ricordiamo a dare voti alle prestazioni a letto e a fare paragoni tra donne e auto pic.twitter.com/Z0s4G2fl6V — Fabiana Alba🌅 (@__Fabiana___) April 9, 2025

Al GF Vip, Antonino aveva avuto modo di raccontare aspetti molto intimi della sua vita, tra cui i problemi di salute che ha affrontato. Durante il reality, infatti, nel 2020, era stato costretto a lasciare momentaneamente la casa per sottoporsi a un intervento chirurgico, a causa di una ciste al coccige particolarmente dolorosa. In un’intervista rilasciata successivamente a Storie Italiane, Antonino Spinalbese aveva raccontato di essere affetto da una malattia autoimmune: “Ho un problema al pancreas, ho trovato grazie ai medici una vita sana. Ho il pancreas di un anziano. Queste malattie molte volte vengono scaturite da se stessi, forse era il momento di ricominciare. Con l’alimentazione riesco a vivere normalmente”, aveva spiegato con grande lucidità e consapevolezza.