A Uomini e Donne c’è già un nuovo tronista, Daniele, ma il pubblico ancora aspetta di vedere in tv la scelta di Brando. Da settimane, grazie alle anticipazioni, sappiamo che il 22enne ha preferito Raffaella a Beatriz ma come detto la puntata conclusiva di questo lungo percorso di Brando ancora non è andata in onda. L’appuntamento con il programma di Canale 5 ha tra l’altro subito uno stop venerdì 22 marzo e riprenderà regolarmente lunedì.

Le prime puntate della settimana saranno però incentrate sulla scelta di Brando, dunque tra una manciata di giorni e il pubblico di Uomini e Donne vedrà il tronista porterà a termine il suo percorso dopo la scelta annullata della scorsa settimana. E questa volta finalmente lo vedrà andare via con Raffaella, che sappiamo gli ha risposto di sì.

Brando e Raffaella, cosa è successo dopo la scelta a UeD

Fin qui niente di nuovo ma nelle ultime ore Lorenzo Pugnaloni è tornato a parlare di Brando e Raffaella dopo la scelta finale avvenuta in studio a Uomini e donne. Il blogger ed esperto della trasmissione di Maria De Filippi era già intervenuto giorni fa per smentire le voci di crisi e quelle di presunta rottura immediata.

Brando e Raffaella non si sono lasciati, ha assicurato Pugnaloni. Ma cosa è successo subito dopo la scelta, dunque l’addio al programma? Il blogger ha risposto a una nuova domanda di un fan curioso di scoprire come sta procedendo la relazione tra i due protagonisti del trono classico e lui non si è tirato indietro.

“Non sono andati direttamente a Temptation Island in Sardegna in due villaggi separati – ha replicato con ironia il blogger all’utente impaziente di sapere se fossero stati insieme dopo la scelta e quindi di scoprire più dettagli – Certo che sono stati insieme. È tutto ok, sottolineo. Prossima settimana poi vedrete”. Per ora, dunque, tutto bene in questa nuova coppia.