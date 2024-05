All’Isola dei Famosi continua a tenere banco il furto dello spray antizanzare. Giovedì 2 maggio, sul sito del programma è stato pubblicato un video in cui si vede Rosanna Lodi lamentarsi per quanto accaduto nei giorni precedenti: “La gente non ha un briciolo di vergogna”. Terminata la sesta puntata i naufraghi si sono ritrovati a cena e hanno commentato le dinamiche accadute durante la diretta.

Rosanna ha commentato il furto dello spray antizanzare da parte di Khady Gueye e Artur Dainese: “Ci sono tante cose che la gente qua fa e non se ne rende conto. Io sono una grande osservatrice, noi siamo tutti punti dalle zanzare e chi con un due spray e chi con uno ma si alzano e dicono che non c’entrano nulla. Possibile che la gente non ha un briciolo di vergogna?”, aveva detto la naufraga.

“Regole violate”. Isola dei Famosi, scoperta choc dopo il clamoroso addio del naufrago. Accuse gravi





Isola dei famosi, la frecciatina a Khady per il furto dello spray

Intanto c’è chi non riesce proprio a superare le nomination ricevute: Khady e Artur, infatti, si confrontano ancora una volta sui numerosi voti accumulati nel corso di queste settimane e si dicono amareggiati per la scelta dei loro compagni. Ad interrompere la loro conversazione è Stoppa il quale dà il via ad una nuova riunione di gruppo: ancora una volta il leader chiede ai naufraghi di essere più rispettosi e di evitare di fare rumore al mattino.

Se da un lato Rosanna ammette di aver notato un cambiamento positivo in Khady e si dice stupita per la sua inaspettata collaborazione e pacatezza, dall’altra Samuel non risparmia le critiche verso Valentina. E proprio Rosanna, che per i naufraghi ha cucinato un ottimo risotto col pesce pescato da Samuel, ha lanciato una frecciatina a Khady gelando tutti.

Nei giorni scorsi, Aras Senol si è accorto che nel sacco di Artur Dainese era presente uno spray antizanzare. Successivamente sono stati trovati altri due spray nel sacco di Khady e il gruppo è stato punito. Mentre Artur ha chiesto scusa ai compagni, la naufraga non ha mai chiesto scusa e per questo motivo Rosanna non ha perso occasione per rinfacciarglielo.

Rosanna: “Sapete che io le cose ve le dico in faccia…

Eri tu che dovevi fare la punizione!

Che avevi lo spray nella borsa!

Cara bella, non ero io ad avere lo spray, sai?!

Scala di un posto perchè così almeno si mette là…”

💥💥💥🔥🔥🔥#isola pic.twitter.com/JBDukKaWL8 — 🌻SoleilStateOfMind🌻 (@sunstateofmind_) May 3, 2024

Mentre la sera si trovavano in chiacchiere sul tronco, Rosanna ha detto di voler sempre dire le cose in faccia e non alle spalle: “Sapete che io le cose ve le dico in faccia…”, ha detto scatenando la risposta di Khady: “però il problema sono sempre io…”. A quel punto la romagnola non ci ha visto più e ha risposto seccamente: “Eri tu che dovevi fare la punizione! Che avevi lo spray nella borsa! Cara bella, non ero io ad avere lo spray, sai?! Scala di un posto perchè così almeno si mette là…”. Boom, colpita e affondata.