GF Vip 7, duro confronto tra Antonella Fiordelisi e Giaele De Donà, durante la puntata. Il sospetto poi, che Antonella cambi maschera tra la diretta e la pubblicità, ce l’hanno in tanti. Come dicevamo, tutto è successo a cavallo di una pubblicità. Qui in molti hanno notato che la Fiordelisi, appena lanciato lo spot, ha cambiato di colpo atteggiamento nei confronti di Giaele. Si parlava di nomination e per colpa di quelle palesi, quando la De Donà ha alzato la foto della Fiordelisi per nominarla, è successo il pandemonio.

Chiaramente l’ex schermitrice campana l’ha presa molto sul personale e poco dopo ha accusato Giaele di aver fatto il suo nome su suggerimento del “gruppo”. La Fiordalisi ha detto: “Non mi aspettavo questa nomination perché con Giaele parlo non come con gli altri“. Chiaramente poco dopo, le cose si sono messe ancora più male e Antonella è partita senza freni: “Io non ti ho mai nominata ma non c’è problema che mi nomini”.

GF Vip7, duro confronto tra Antonella Fiordelisi e Giaele De Donà

A quel punto Giaele, lucidissima, risponde: “Hanno mandato in onda un confessionale dove dicevi che se mio marito era un panettiere neanche me ne sarei innamorata e ti arrabbi se ti nomino? Anche se mi hai chiesto scusa io mica dimentico, ti sei dimostrata incoerente. Se te registri quel confessionale, dopo non vieni da me a fare l’amica chiedendomi un paio di tacchi!”.

Ovviamente Antonella non è tornata sui suoi passi o ha chiesto semplicemente scusa per quella frase infelice, anzi., ha detto: “Il mio consiglio è che anche tu – dato che sei molto giovane come me – non devi farti condizionare dalle persone perché purtroppo ti dico che non hai ancora una personalità tutta tua perché non ti sei ancora formata. Magari col tempo te la farai una personalità“.

finalmente lo scontro tra giaele e antonella 🔥 #gfvip pic.twitter.com/2J37fHxfUV — sam 👼🏽 (uomonero) (@SamTonellato) February 21, 2023

Giaele quasi senza parole e divertita, ha risposto: “Certo, va bene, non ho una personalità tutta mia. Se ti riesce meglio dire questa cosa per uscirne bene ok, fallo, ma io ti dico che ho una testa pensante e non mi faccio influenzare da nessuno. Hai avuto atteggiamenti ripetuti contro di me“. Poco dopo Giaele, parlando con Oriana, ha ripensato al fatto e ha detto: “Antonella mi ha dato dell’ameba, dello specchio della società.. e poi si stupisce se la nomino?“.

